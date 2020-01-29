08:59 Сегодня в Европарламенте пройдет голосование по Brexit
08:39 В последние дни января в Украине снег и метели
07:46 Австралийские ученые первыми воссоздали коронавирус nCov 2019
07:25 Количество смертей от коронавируса выросло до 132
01:51 Импичмент Трампа: адвокаты просят Сенат оправдать президента
00:58 ГБР завело дело на экс-нардепа Черновол: перелезла через забор
00:22 Опубліковано трейлер фільму «Мистецтво пограбування» з Міком Джаггером

28 января

23:55 Не пиарщик: Найем объяснил, чем занимается в «Укроборонпроме»
23:23 Disney приступила к созданию сиквела «Капитана Марвела»
22:48 «Требование времени»: в СНБО объяснили причины увеличения штата
22:25 Теперь на iPhone можно снимать видео на две камеры одновременно
21:59 Опубликован документальный фильм о съемках «Однажды…в Голливуде» Тарантино
21:44 Мэр Уханя заговорил об отставке в связи со вспышкой коронавируса
21:28 Гончарук заявил, что Украина рассчитывает на 500 млн евро помощи от ЕС в первом квартале
20:47 240 тыс. грн за работу пиарщика: СМИ выяснили, чем Найем занимается в «Укроборонпроме»
20:36 «Минера» киевского Моста метро поместили в психлечебницу
19:59 «ЕС» обратилась в полицию по факту применения силы к Черновол в помещении ГБР
19:33 Во Франции пожарные подрались с полицией
19:14 На Донбассе подорвались два украинских защитника
19:07 РФ могла получить информацию о передвижениях военной техники в Украине — СБУ
19:01 Средняя зарплата в Украине за год выросла на 16%
18:52 В Индию вернут гепардов спустя 70 лет после их уничтожения
18:47 Украинцам вернут переплату за купленный по «летней» цене газ — Коболев
18:24 В Черкасской области двое мужчин избили работницу «Укрзализныци»
18:13 Назначен новый директор Фонда соцстрахования
18:09 Не задекларировал недвижимость за $2,3 млн: экс-нардепу сообщили о подозрении
18:04 В НБУ назвали количество банкнот и монет на каждого украинца
18:00 Зеленский присвоил звание Героя Украины двум погибшим во время пожара в Одесском колледже
17:50 Стефанчук призвал активизировать решение вопроса предоставления Украине ПДЧ в НАТО
17:38 Зеленский увеличил штат СНБО на 30 человек 
17:27 Журналистку Washington Post отстранили от работы из-за твита о Коби Брайанте и изнасиловании

Сегодня в Европарламенте пройдет голосование по Brexit

Сегодня, 29 января, в Европейском парламенте состоится голосование за соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

Среда, 29 января 2020, 08:59

Об этом сообщается в повестке дня Европарламента.

Так, с 15:00 до 18:00 пройдут дебаты относительно данного вопроса, а после будет отведено 15 минут на голосование.

Для утверждения сделки необходимо простое большинство голосов евродепутатов. Документ уже одобрен профильным комитетом Европарламента.

Затем Совет ЕС завершит процесс ратификации, проголосовав квалифицированным большинством голосов. Это голосование состоится 30 января.

Напомним, что 24 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал проект закона о выходе страны из Европейского союза.

  • 22 января Палата лордов Великобритании утвердила законопроект о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit).
  • 23 января королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
  • 24 января председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Европейского союза (Brexit).
Теги: Brexit, Европарламент

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!