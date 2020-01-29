Сегодня в Европарламенте пройдет голосование по Brexit

Сегодня, 29 января, в Европейском парламенте состоится голосование за соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

Об этом сообщается в повестке дня Европарламента.

Так, с 15:00 до 18:00 пройдут дебаты относительно данного вопроса, а после будет отведено 15 минут на голосование.

Для утверждения сделки необходимо простое большинство голосов евродепутатов. Документ уже одобрен профильным комитетом Европарламента.

Затем Совет ЕС завершит процесс ратификации, проголосовав квалифицированным большинством голосов. Это голосование состоится 30 января.

Напомним, что 24 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал проект закона о выходе страны из Европейского союза.