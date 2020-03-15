Сегодня, 15 марта, в Харьковской области состоятся довыборы в Верховную Раду.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Так, выборы пройдут на 179-м округе в Харьковской области, который охватывает Лозовский, Красноградский, Кегичевский, Зачепиловский, Сахновщинский районы.

Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Выборы были объявлены в связи с назначением избранника от этого округа Алексея Кучера на должность главы Харьковской облгосадминистрации.

В избирательный бюллетень включены 37 кандидатов. Из них 27 человек являются выдвиженцами политических партий, 10 – самовыдвиженцы.

Проголосовать смогут 150 422 жителя. На территории округа действуют 189 избирательных участков.