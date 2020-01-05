Об этом сообщает агентство Euronews.
Избиратели сделают выбор между действующим консерватором Колиндой Грабар-Китарович и ее левым соперником – бывшим премьер-министром Зораном Милановичем.
Стоит отметить, что с 1 января страна председательствует в Совете Европейского союза.
Второй тур выпал на середину праздничной недели, когда тысячи хорватов традиционно отправляются на лыжах через границу в Италию, пока неясно, как это повлияет на результат.
Пользователи соцсетей отслеживают выборы с помощью хэштега #izboriRH.
Около 3,8 миллиона избирателей имеют право проголосовать.
- 22 декабря в Хорватии прошел первый тур президентских выборов.