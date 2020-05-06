Сегодня, 6 мая, на высокогорье Карпат ожидается до 35 см снега.

Об этом сообщили на странице Украинского гидрометцентра в Facebook.

В сообщении сказано, что снег в Карпатах ожидается в течение суток 6 мая, а также в первой половине дня 7 мая.

Снег ожидается в результате прохождения активного циклона.

Также сообщается, что циклон вызовет сильный ветер (порывы 10-20 м/с, местами до 24 м/с), значительный дождь и мокрый снег, снег, местами метели.

“Ожидается прирост снежного покрова высотой: на среднегорье – до 20 см, на высокогорье – до 35 см!”, – указано в сообщении.