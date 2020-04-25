25 апреля во многих странах отмечают относительно новый семейный праздник – День дочери. Традиции праздника говорят о том, что это еще один повод провести этот день в кругу родных и близких.

#Буквы собрали интересные факты об этом празднике.

Об истоках праздника практически ничего не известно. Его отмечают наряду с Днем отца и Днем матери, как еще один повод провести время в кругу семьи: с родными и близкими сердцу людьми.

Согласно одной из версий, поскольку в некоторых восточных странах рождение дочери условно приравнивается трагедии, то учреждение Дня дочери в какой-то степени стало неким культурным посылом для осознания важности дочерей, как полноценных членов семей.

В мире нет единой даты празднования этого дня. К примеру, в Соединенных Штатах это 26 сентября. также в США есть еще один подобный праздник – День отца и матери. Его отмечают во второе воскресенье октября.

В 2012 году ООН провозгласила 11 октября Международным днем девочек.

В Индии 24 января отмечается Национальный день девочек.

Кроме Дня дочери также существует Международный день дочери. Его отмечают в четвертое воскресенье сентября. В 2020 году это 27 сентября.

В этот день принято поздравлять дочек, проводить с ними больше времени, дарить небольшие памятные подарки.