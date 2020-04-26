Об этом рассказывают #Буквы.
Генеральная ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) в октябре 1999 года по предложению Китая решила учредить этот праздник.
В этот день традиционно проводятся тематические мероприятия, акции и кампании для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам, с которыми сталкивается Всемирная организация интеллектуальной собственности при решении поставленных перед ней задач, а также с целью информирования общества о том, что представляет собой интеллектуальная собственность, и каким образом ее защита важна для прогресса.
Каждый год День интеллектуальной собственности посвящаются определенной теме.
2001-й год прошел под девизом “Сегодня создается будущее”. Темой 2009-го было “зеленые инновации”. В 2020 году кампания также посвящена роли инноваций в обеспечении “зеленого” будущего.