Сегодня, 26 апреля, в мире отмечают День интеллектуальной собственности. Этот день отмечается ежегодно, начиная с 2001 года.

Об этом рассказывают #Буквы.

Генеральная ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) в октябре 1999 года по предложению Китая решила учредить этот праздник.

В этот день традиционно проводятся тематические мероприятия, акции и кампании для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам, с которыми сталкивается Всемирная организация интеллектуальной собственности при решении поставленных перед ней задач, а также с целью информирования общества о том, что представляет собой интеллектуальная собственность, и каким образом ее защита важна для прогресса.

Каждый год День интеллектуальной собственности посвящаются определенной теме.

2001-й год прошел под девизом “Сегодня создается будущее”. Темой 2009-го было “зеленые инновации”. В 2020 году кампания также посвящена роли инноваций в обеспечении “зеленого” будущего.