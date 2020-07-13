Об этом рассказывают #Буквы.
В США – День картофеля фри, День фасоли с сосисками, в Казахстане – День сотрудника Комитета национальной безопасности, в Пакистане – День мучеников, в Черногории – День государственности, в Японии – Праздник Бон (день поминовения усопших).
В 1923 году на склоне горы Маунт-Ли над калифорнийскими холмами появилась надпись Hollywood.
В 1923 году в Англии запретили продавать алкоголь лицам моложе 18 лет.
В 1938 году в Бостоне открылся первый в мире телетеатр.
В 1949 году в этот день Папа Римский Пий XII объявил, что любой католик, сознательно и добровольно вступивший в ряды компартии или иным образом поддерживающий ее, будет отлучен от церкви.
Церковный праздник
Сегодня православная церковь чтит память Двенадцати апостолов – учеников Иисуса Христа. Это день прощения и примирения.
В этот день нельзя ссорится, обижаться и сплетничать.
Приметы на 13 июля
- Звезды мерцают ярко, а утром небо затягивается тучами – в полдень будет сильная гроза;
- много росы – к жаркой погоде;
- облака желтого цвета – к дождю.
13 июля именины у Петра, Андрея, Якова, Ивана, Филиппа, Фомы, Матвея, Степана, Софрония и Михаила.