13 июля мир отмечает Международный день купания нагишом, День поиска за углом и Международный день головоломки.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День картофеля фри, День фасоли с сосисками, в Казахстане – День сотрудника Комитета национальной безопасности, в Пакистане – День мучеников, в Черногории – День государственности, в Японии – Праздник Бон (день поминовения усопших).

В 1923 году на склоне горы Маунт-Ли над калифорнийскими холмами появилась надпись Hollywood.

В 1923 году в Англии запретили продавать алкоголь лицам моложе 18 лет.

В 1938 году в Бостоне открылся первый в мире телетеатр.

В 1949 году в этот день Папа Римский Пий XII объявил, что любой католик, сознательно и добровольно вступивший в ряды компартии или иным образом поддерживающий ее, будет отлучен от церкви.

Церковный праздник

Сегодня православная церковь чтит память Двенадцати апостолов – учеников Иисуса Христа. Это день прощения и примирения.

В этот день нельзя ссорится, обижаться и сплетничать.

Приметы на 13 июля

Звезды мерцают ярко, а утром небо затягивается тучами – в полдень будет сильная гроза;

много росы – к жаркой погоде;

облака желтого цвета – к дождю.

13 июля именины у Петра, Андрея, Якова, Ивана, Филиппа, Фомы, Матвея, Степана, Софрония и Михаила.