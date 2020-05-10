Сегодня, 10 мая, в Украине и мире отмечают День матери.

#Буквы рассказывают историю и традиции праздника.

В 17 веке в Великобритании существовал праздник “Материнское воскресенье”. Но нынешнему Дню матери насчитывается более 100 лет.

История современного праздника началась в 1907 году. У американки Анны Джарвис, проживавшей в штате Вирджиния, преждевременно умерла мама, и девушка решила обратиться к государственным властям относительно утверждения праздника.

В 1910 году штат Вирджиния первым признал День Матери официальным праздником. А через 4 года все Штаты признали этот праздник.

Сейчас День матери отмечают более чем в 50 странах мира и в Украине тоже.

День матери в Украине, как и в большинстве стран, отмечают во второе воскресенье мая, в Беларуси – 14 октября, в России – в последнее воскресенье ноября, в Грузии – 3 марта, в Польше – 26 мая, в ближневосточных странах – 21 марта.

У христиан май считается месяцем Пречистой Девы Марии – матери спасителя Иисуса Христа.

В Украине впервые отпраздновали День матери в 1930 году во Львове. Но в 1940-х годах праздник отменили. Официально в Украине его основали указом президента от 10 мая 1999 года.

В этот день принято поздравлять мам, бабушек, говорить им слова благодарности за колоссальное терпение, силы и бесконечную любовь, которую они дарят своим детям.