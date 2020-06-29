Об этом рассказывают #Буквы.
Памятные даты 29 июня
1174 – украинский город Полтава был впервые упомянут в Ипатьевской летописи.
1916 – состоялся первый полет авиакомпании “Боинг”.
1958 – сборная Бразилии впервые стала чемпионом мира по футболу.
1964 – американец Роберт Адлер запатентовал пульт дистанционного управления телевизором.
1974 – британский хит-парад возглавил французский певец Шарь Азнавур с песней “She”.
1995 – в результате крушения супермаркета в Сеуле погибли 502 человека.
Какой сегодня церковный праздник
29 июня в Православной церкви чтят память святителя Тихона. Ему молятся те, кто чем-то напуган, нуждается в упокоении.
Что сегодня нельзя делать
С 29 июня заканчиваются посевные работы. В этот день нельзя сеять и предпринимать что-либо важное. Не желательно также в этот день знакомиться.
Приметы на 29 июня
Если вечером и ночью видно белесоватую полоску Млечного пути – будет солнечно. Если папоротник с утра свернул листья – день будет жарким. Если у гвоздики, полевого вьюна или одуванчика закрыты цветки – будет ненастье.
29 июня именины у Евтропия, Петра, Михаила, Ефрема, Константина и Тигрия.