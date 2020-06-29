29 июня июня в мире отмечают День объятий, День учреждения Нобелевской премии и Международный день тропиков.

Об этом рассказывают #Буквы.

Памятные даты 29 июня

1174 – украинский город Полтава был впервые упомянут в Ипатьевской летописи.

1916 – состоялся первый полет авиакомпании “Боинг”.

1958 – сборная Бразилии впервые стала чемпионом мира по футболу.

1964 – американец Роберт Адлер запатентовал пульт дистанционного управления телевизором.

1974 – британский хит-парад возглавил французский певец Шарь Азнавур с песней “She”.

1995 – в результате крушения супермаркета в Сеуле погибли 502 человека.

Какой сегодня церковный праздник

29 июня в Православной церкви чтят память святителя Тихона. Ему молятся те, кто чем-то напуган, нуждается в упокоении.

Что сегодня нельзя делать

С 29 июня заканчиваются посевные работы. В этот день нельзя сеять и предпринимать что-либо важное. Не желательно также в этот день знакомиться.

Приметы на 29 июня

Если вечером и ночью видно белесоватую полоску Млечного пути – будет солнечно. Если папоротник с утра свернул листья – день будет жарким. Если у гвоздики, полевого вьюна или одуванчика закрыты цветки – будет ненастье.

29 июня именины у Евтропия, Петра, Михаила, Ефрема, Константина и Тигрия.