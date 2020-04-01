Сегодня, 1 апреля, в мире отмечают День смеха и шуток, который еще называют Днем дурака.

Об этом рассказывают #Буквы.

Историю происхождения праздника связывают с переходом на григорианский календарь, введенный Папой Римским Григорием в 1582 году.

Новый год в Средние века отмечался не 1 января, а в конце марта, до того, как в 1563-1564 годах король Карл IX реформировал во Франции календарь. Поэтому новогодняя неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля. Но некоторые люди продолжали праздновать новогоднюю неделю по старому стилю. Другие над ними смеялись и дарили им “дурацкие” подарки.

Еще есть версия, что в первый день апреля в Древнем Риме праздновали день весеннего равноденствия, в других регионах – Пасху. Поскольку оба праздника являлись символами нового природного года, то их отмечали весело.

В конце февраля в Древнем Риме отмечали День глупцов, а в Древней Индии 31 марта – праздник шуток Холи. В Ирландии был обычай обманывать людей в первый апрельский день.

В Украине День смеха появился примерно с конца XVIII века. Его “завезли” иностранцы.

Интересные шутки из разных стран

Британская телерадиокомпания ВВС в 1957 году сообщила о небывалом урожае спагетти в Швейцарии. “Невероятный урожай” удалось собрать из-за того, что зима была очень теплой, а еще полностью исчез вредитель – спагетти-долгоносик.

На видео швейцарская семья собирала макароны прямо с деревьев и складывала их в корзины.

А в 1980 году сообщила, что на Биг Бен установят цифровой дисплей.

В Финляндии принято давать друзьям смешные невыполнимые поручения, например: принести стеклянный плуг, попросить у соседей угломер для навозных куч.

В Нидерландах разыгрывают “новостями, прочитанными в СМИ”.

В Германии и Австрии родители посылают детей в аптеку за птичьим молоком, кукушкиным маслом или комариным жиром.

Burger King в 1998 году опубликовала рекламное объявление о том, что придумали бургер для левшей.

В 1949 году в Новой Зеландии ведущий радио заявил, что на Окленд надвигается гигантский рой диких ос, шириной не меньше мили. Чтобы обезопасить себя ведущий посоветовал убрать из дома весь сахар и сладости, а перед выходом на улицу – заправлять штаны в носки. Многие так и делали. Но этот случай побудил правительство страны вот уже почти 60 лет выдавать правительственный меморандум с просьбой воздержаться от шуток 1 апреля.