Об этом рассказывают #Буквы.
Историю происхождения праздника связывают с переходом на григорианский календарь, введенный Папой Римским Григорием в 1582 году.
Новый год в Средние века отмечался не 1 января, а в конце марта, до того, как в 1563-1564 годах король Карл IX реформировал во Франции календарь. Поэтому новогодняя неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля. Но некоторые люди продолжали праздновать новогоднюю неделю по старому стилю. Другие над ними смеялись и дарили им “дурацкие” подарки.
Еще есть версия, что в первый день апреля в Древнем Риме праздновали день весеннего равноденствия, в других регионах – Пасху. Поскольку оба праздника являлись символами нового природного года, то их отмечали весело.
В конце февраля в Древнем Риме отмечали День глупцов, а в Древней Индии 31 марта – праздник шуток Холи. В Ирландии был обычай обманывать людей в первый апрельский день.
В Украине День смеха появился примерно с конца XVIII века. Его “завезли” иностранцы.
Интересные шутки из разных стран
Британская телерадиокомпания ВВС в 1957 году сообщила о небывалом урожае спагетти в Швейцарии. “Невероятный урожай” удалось собрать из-за того, что зима была очень теплой, а еще полностью исчез вредитель – спагетти-долгоносик.
На видео швейцарская семья собирала макароны прямо с деревьев и складывала их в корзины.
А в 1980 году сообщила, что на Биг Бен установят цифровой дисплей.
В Финляндии принято давать друзьям смешные невыполнимые поручения, например: принести стеклянный плуг, попросить у соседей угломер для навозных куч.
В Нидерландах разыгрывают “новостями, прочитанными в СМИ”.
В Германии и Австрии родители посылают детей в аптеку за птичьим молоком, кукушкиным маслом или комариным жиром.
Burger King в 1998 году опубликовала рекламное объявление о том, что придумали бургер для левшей.
В 1949 году в Новой Зеландии ведущий радио заявил, что на Окленд надвигается гигантский рой диких ос, шириной не меньше мили. Чтобы обезопасить себя ведущий посоветовал убрать из дома весь сахар и сладости, а перед выходом на улицу – заправлять штаны в носки. Многие так и делали. Но этот случай побудил правительство страны вот уже почти 60 лет выдавать правительственный меморандум с просьбой воздержаться от шуток 1 апреля.
- В Одессе 1 апреля 2019 года традиционно прошел уже национальный праздник “Юморина”, которая в этом году была посвящена 100-летию Одесской киностудии. На празднике в этот день присутствовало более 100 000 людей.