Ежегодно в первый день лета отмечается Международный день защиты детей.

Об этом рассказывают #Буквы.

Международный день защиты детей основали в 1949 году по решению сессии Международной демократической федерации женщин. Праздновать начали с 1950 года.

В 1959 году Организация Объединенных Наций приняла Декларацию прав ребенка, в которой определены социальные и правовые принципы защиты и благополучия детей. Но эта декларация имела лишь декларативный и рекомендательный характер.

Стоит отметить, что защита детей всегда вызывали пристальное внимание со стороны международного сообщества. Еще в 1924 году Лига Наций приняла Женевскую декларацию прав ребенка. В то время права детей рассматривались, как правило, в контексте мер, которые необходимо было принять относительно рабства, торговли детьми и детского труда.

20 ноября 1989 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, которую считают “мировой конституцией” для детей. Украина ратифицировала эту Конвенцию 27 сентября 1991. Право ребенка на жизнь и охрану здоровья гарантировано Основами законодательства об охране здоровья и Законом Украины “Об охране детства”.

В Украине День защиты детей отмечается согласно Указу Президента №568/98 от 30 мая 1998 года. Указ был издан “в поддержку инициативы Министерства Украины по делам семьи и молодежи, Всеукраинского комитета защиты детей, Национального фонда социальной защиты матерей и детей “Украина — детям” и других общественных организаций”.

Также сегодня – в первый день лета – Всемирный день родителей, который был провозглашен резолюцией 66/292 Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году.