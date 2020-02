Об этом сообщается на сайте ЮНЕСКО.

Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 22 декабря 2015 года. Он призван напомнить о важной роли женщин в науке и технологиях.

В ЮНЕСКО отмечают, что на сегодняшний день в количество девочек, получающих среднее образование, значительно выросло, но при этом они не всегда имеют равные возможности для получения высшего образования по своему выбору. Предубеждения, социальные стереотипы и ожидания влияют на качество получаемого ими образования и предметов, особенно когда это касается образования в области науки, техники, техники и математики (STEM).

Согласно глобальному докладу ЮНЕСКО “Cracking the code: Girls’ and women’s education in STEM”, во всем мире только 35 % студентов STEM в высших учебных заведениях – женщины, и только 3 % женщин в высших учебных заведениях выбирают исследования в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),

Например, в Латинской Америке 45 % исследователей – женщины, что превышает глобальный показатель в 28 %. Исследования в области науки, технологий и инноваций расширились, и в последнее время также ведется разработка и реализация политики и правил в университетах и ​​исследовательских центрах, направленных на предотвращение дискриминации по половому признаку.

Согласно исследованию, проведенному институтом Джины Дэвис по гендеру в СМИ в 2015 году, лишь 12 процентов женских персонажей в кино и на телевидении работали в сфере науки и техники.

В ЮНЕСКО отмечают, что гендерно-чувствительное образование STEM должно быть интегрировано в программы начального обучения и повышения квалификации учителей на всех уровнях.

Фото: Гендер в деталях