Об этом свидетельствует повестка дня Верховной Рады на 15 июля.
Кроме того, Парламент рассмотрит постановление о создании и ликвидации районов, а также изменения в регламент относительно графика проведения пленарных заседаний.
В повестке дня есть и календарный план проведения четвертой сессии ВР девятого созыва.
Помимо этого, депутаты намерены обсудить законопроект о внесении изменений в регламент Верховной Рады, законы “О статусе народного депутата” и “О комитетах ВР” относительно причин отсутствия нардепов на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов.
Также запланирован к рассмотрению проект постановления о назначении представителей Рады в состав конкурсной комиссии по избранию директора Государственного бюро расследований.
Нардепы намерены рассмотреть изменения в Бюджетный кодекс Украины (относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы) и законопроект о медиации.
Ко второму чтению предложены законопроекты об оборонных закупках и разведке.
Рада планирует рассмотреть и изменения в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства.
- Ранее Верховная Рада Украины перенаправила почти 1,3 млрд гривен на проведение выборов. Средства перенаправили из Фонда по борьбе с коронавирусом.