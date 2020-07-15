Народные депутаты Украины на сегодняшнем заседании планируют рассмотреть проект постановления о назначении очередных местных выборов на 25 октября 2020 года.

Об этом свидетельствует повестка дня Верховной Рады на 15 июля.

Кроме того, Парламент рассмотрит постановление о создании и ликвидации районов, а также изменения в регламент относительно графика проведения пленарных заседаний.

В повестке дня есть и календарный план проведения четвертой сессии ВР девятого созыва.

Помимо этого, депутаты намерены обсудить законопроект о внесении изменений в регламент Верховной Рады, законы “О статусе народного депутата” и “О комитетах ВР” относительно причин отсутствия нардепов на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов.

Также запланирован к рассмотрению проект постановления о назначении представителей Рады в состав конкурсной комиссии по избранию директора Государственного бюро расследований.

Нардепы намерены рассмотреть изменения в Бюджетный кодекс Украины (относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы) и законопроект о медиации.

Ко второму чтению предложены законопроекты об оборонных закупках и разведке.

Рада планирует рассмотреть и изменения в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства.