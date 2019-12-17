Об этом сообщает “Голос Америки”.

Уточняется, что в общем на оборону в США планируют выделить сумму в 738 миллиардов долларов.

После принятия Сенатом законопроект будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Отмечается, что Сенат США контролируется Республиканской партией. Ранее орган проголосовал за приостановление дебатов по поводу Закона о национальной обороне.

Проект предусматривает выделение для Украины 300 миллионов долларов, среди которых в том числе и помощь на постройку береговых крылатых и противокорабельных ракет.

Также в проекте предусмотрено введение санкций против компаний, принимающих участие в российском энергетическом проекте “Северный поток – 2”.

Напомним, в конце августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по вопросам национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. В сентябре в США разблокировали программу военной помощи Украине, которая предусматривает выделение $391,5 млн для закупки вооружения и военной техники.

10 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа в деле о его импичменте. Так американского лидера обвиняют в злоупотреблении властью. Речь идет о задержке военной помощи Украине и давлении на Президента Владимира Зеленского с целью начать расследование против сына возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. Также Трамп обвиняется в препятствовании работе Конгресса во время расследования его действий в отношении Украины.