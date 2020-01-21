Сегодня, 21 января, в Сенате США в 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву) начнутся слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Это третий раз в истории США, когда президенту грозит импичмент.

Что такое импичмент?

Это процесс, который позволяет высокопоставленным чиновникам правительства привлекать других должностных лиц (таких как судьи, президент и члены кабинета) к ответственности, если они подозреваются в совершении преступлений во время пребывания в должности.

Эти преступления могут включать “измену, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки”.

Процесс импичмента – это политический процесс, а не уголовный.

В чем обвиняется Трамп?

Ему предъявлены две статьи обвинений:

Во-первых, его обвиняют в том, что он обратился за помощью к правительству Украины, чтобы переизбраться на пост в ноябре 2020 года. Предполагается, что он “заморозил” миллионы долларов военной помощи Украине.

По словам свидетелей, Трамп хотел, чтобы Украина публично объявила о расследовании по Джо Байдена, чтобы убрать своего конкурента на выборах. Опросы показывают, что Байден имеет преимущество над Трампом.

Во-вторых, после того, как Белый дом отказался разрешить сотрудникам давать показания на первых слушаниях по импичменту в прошлом году, демократы обвинили Трампа в том, что он препятствовал работе Конгресса (той части правительства США, которая пишет и вводит законы, и которая расследует импичмент).

Трамп отрицает любые правонарушения, и его адвокаты говорят, что “надуманные” обвинения является “опасным извращением Конституции”.

Как будет происходить процесс в Сенате?

Конституция США немного расплывчатая в этом вопросе. Но есть общие правила, основанные главным образом на судебном процессе по делу об импичменте президента Эндрю Джонсона в 1868 году. Но в том случае президент почти сохранил свой пост.

Как будут проходить судебные процессы, решают два человека: Митч Макконнелл, лидер Сената от республиканцев, и его коллега-демократ Чак Шумер.

Макконнелл хочет быстрого судебного разбирательства и оправдание для Трампа – он предложил дать каждой стороне 24 часа в течение двух дней для вступительных заявлений. И он хочет, чтобы было проведено голосование о том, следует ли вообще принимать любые доказательства против Трампа.

Шумер уверен, что Макконнелл пытается препятствовать обнародованию каких-либо доказательств.

Во время слушаний будет запрещено что-либо постить в соцсети. Сенаторам также не позволят общаться друг с другом в зале.

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Сенаторы заслушают обе стороны – прокуроров из Палаты представителей и юристов из Белого дома – а также других свидетелей. После этого у сенаторов будут сутки для обдумываний, а затем состоится голосование.

Стоит отметить, что для освобождения Трампа с должности требуется 67 голосов в 100-местном Сенате. Но поскольку в Сенате всего 47 демократов и 53 республиканца, то ожидается, что президент сохранит свой пост.

Если же Трамп лишится должности президента, то к присяге приведут вице-президента Майка пенсий.

Кроме того, 51 сенатор может проголосовать за то, чтобы прекратить процесс рассмотрения.

Кто основные игроки?

Каждый сенатор, в том числе Макконнелл, дал клятву, обещая “беспристрастное правосудие” во время судебного разбирательства. Но Макконнелл – самый высокопоставленный республиканец в Сенате – в прошлом месяце сказал: “Я не беспристрастный присяжный”, а также сказал, что он и его партия работают рука об руку с Белым домом.

Макконнелл не будет председательствовать на суде – это будет делать глава Верховного суда Джон Робертс. При этом 100 сенаторов в конечном итоге будут выполнять функции как судьи, так и присяжных. Судья Робертс должен убедиться, что судебный процесс соответствует заранее установленным правилам.

Группа из семи демократов будут выполнять функцию менеджеров по импичменту – по сути, прокуроры палаты представителей, которые представят свои доводы относительно импичмента Сената. В группу вошли председатель комитета по разведке Адам Шифф и глава судебного комитета Джерри Надлер, на которых часто обрушается гнев Трампа.

В команду защиты президента войдут специальные прокуроры по делу об импичменте президента Билла Клинтона – Кен Старр и Роберт Рей. Также среди защитников адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне и личный адвокат Трампа Джей Секулов.

Выступит Трамп в Сенате?

Трамп мог бы предстать перед самым Сенатом, но, скорее всего, его адвокаты Чиполлоне и Секулы, выступят от его имени.

Они, как и менеджеры по импичменту, смогут допросить свидетелей и выступить со вступительными и заключительными заявлениями.

Дональд Трамп очень хочет, чтобы Джо Байден дал показания на слушаниях. Демократы хотят, чтобы выступили и несколько высокопоставленных чиновников Белого дома, включая бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Но, возможно, свидетелей вообще не будет, если республиканцы решат, что процесс был быстрым. 51 голоса будет достаточно, чтобы принять решение, будут заслушаны свидетели.

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Когда все это закончится?

После того, как Палата представителей представит сената статьи об импичменте, – сенаторы будут присутствовать на сессии каждый день, кроме воскресенья, пока не примут окончательное решение.

Это означает, что четыре сенатора-демократа, которые баллотируются на пост президента – Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Эми Клобучар и Майкл Беннет – должны будут временно оставить свои кампании.

Судебный процесс, вероятно, займет несколько недель. У Билла Клинтона он занял почти месяц.

Демократы надеются, что результат будет подведен к февралю.