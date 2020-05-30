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Сегодня в США попытаются второй раз запустить космический корабль Crew Dragon

В субботу, 30 мая, американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя астронавтами на борту попытается во второй раз отправиться на Международную космическую станцию ​​(МКС).

Суббота, 30 мая 2020, 12:19

crewdragon

Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Вторая попытка запуска состоится с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с пускового комплекса 39А, в 15:22 (22:22 по киевскому времени).

Crew Dragon, на котором должны отправиться в полет на Международную космическую станцию ​​(МКС) астронавты-ветераны Дуглас Харли и Роберт Бенкен, должен стать первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов шаттлов.

Этот полет – часть второго этапа программы NASA и компании Илона Маска SpaceX.

Если запуск не состоится в субботу, следующая возможность появится в воскресенье днем, 31 мая.

Ранее планировалось, что NASA и SpaceX отправят в космос корабль Crew Dragon 27 мая. Однако из-за плохой погоды старт отложили на 30 мая. На борту ракеты-носителя были двое астронавтов – Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Полет был запланирован на 23:33 по киевскому времени. Ракета должна была стартовать с пускового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Решение об отмене было принято за 16 минут до запланированного старта.

Теги: Crew Dragon, США, SpaceX, космос

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