Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по всей территории страны осадки не прогнозируются, температура воздуха на протяжении дня будет колебаться от +4 °C до +9 °C на западе и в центре, от +2 °C до +4 °C на востоке. От +6 °C до +9 °C будет в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму.

17 февраля Украину ждет значительное потепление – до +15 °C в западных областях.