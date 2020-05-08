Об этом сообщают #Буквы.
Этот день посвящен памяти жертв Второй мировой войны. Именно 8 мая принято считать Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.
В Украине День памяти и примирения отмечают с 2015 года согласно Закону Украины “Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов”.
Символом почтения погибших во Второй мировой войне является красный мак. Этот цветок символизирует кровавый след от выстрела.
Стоит отметить, что в большинстве стран Европы, в США и Великобритании именно 8 мая чтят память погибших во Второй мировой войне.
Дни памяти и примирения были провозглашены решением 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 ноября 2004 года.
8 мая 1945 Антигитлеровская коалиция официально приняла Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил нацистской Германии, подписанный начальником оперативного штаба ОКВ (Верховное главнокомандование вермахта) генерал-полковником Альфредом Йодлем по поручению президента Германии Карла Деница. Акт был подписан 7 мая в Реймсе (Франция), а ратифицирован на следующий день в Берлине.
Ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в связи с карантином, который был введен из-за эпидемии коронавируса, в Украине массовые мероприятия 8-9 мая не планируются.
При этом большинство украинцев считают нужным отмечать в стране и День памяти и примирения, и День победы.
- Украинский институт национальной памяти предлагает значительно сократить число праздничных дней в Украине.
- 27 января 2017 года Вятрович выразил мнение, что Украине пора отказаться от празднования на государственном уровне коммунистических праздников.