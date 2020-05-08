Сегодня, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения.

Об этом сообщают #Буквы.

Этот день посвящен памяти жертв Второй мировой войны. Именно 8 мая принято считать Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В Украине День памяти и примирения отмечают с 2015 года согласно Закону Украины “Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов”.

Символом почтения погибших во Второй мировой войне является красный мак. Этот цветок символизирует кровавый след от выстрела.

Стоит отметить, что в большинстве стран Европы, в США и Великобритании именно 8 мая чтят память погибших во Второй мировой войне.

Дни памяти и примирения были провозглашены решением 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 ноября 2004 года.

8 мая 1945 Антигитлеровская коалиция официально приняла Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил нацистской Германии, подписанный начальником оперативного штаба ОКВ (Верховное главнокомандование вермахта) генерал-полковником Альфредом Йодлем по поручению президента Германии Карла Деница. Акт был подписан 7 мая в Реймсе (Франция), а ратифицирован на следующий день в Берлине.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в связи с карантином, который был введен из-за эпидемии коронавируса, в Украине массовые мероприятия 8-9 мая не планируются.

При этом большинство украинцев считают нужным отмечать в стране и День памяти и примирения, и День победы.