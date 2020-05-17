Об этом рассказывают #Буквы.

День памяти жертв политических репрессий был установлен согласно указу Президента в 2007 году и с тех пор отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.

Его цель – надлежащее чествование памяти жертв политических репрессий, привлечение внимания общественности к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии, возрождение национальной памяти, утверждение нетерпимости к любым проявлениям насилия против человечества и в связи с 70-й годовщиной Большого террора – массовых политических репрессий 1937-1938 годов.

Стоит отметить, что до сих пор не удается установить точное число жертв политических репрессий.

Некоторые эксперты считают, что за период с начала 1920-х и до конца 1980-х годов, то есть за время правления большевистско-коммунистического режима, в Украине было арестовано почти 1,5 миллиона человек (из них более 50 % украинцы). Большинство из них было расстреляно, остальные прошли тюрьмы, ссылки. Выслали почти 3 миллиона украинцев: на каторгу, в лагеря, кого-то закрыли в психиатрических заведениях.

Особенно жестокие репрессии совершались сталинским режимом. В частности, в 1937-1938 годах в Украине было осуждено 197 617 лиц, из них к смертной казни – 122 237 граждан. Львиную долю этих приговоров выносили именно “тройки” НКВД.

Глава ПЦУ, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний, заявил, что сегодня “мы вспоминаем трагические события в истории Украины – десятки и сотни тысяч человек – это не просто цифры и история, а судьбы уничтоженных священников и верующих, замученных патриотов, расстрелянной политической, художественной и научной элиты”.

“Этот исторический пример имеет нравственную составляющую, которая показывает как грех может разрушить душу человека, как из бывшего семинариста, каким был Иосиф Сталин, можно стать жестоким палачом и убийцей миллионов, главой и предводителем целой плеяды таких же палачей и человекоубийц. Настоящее свидетельствует, что не все усвоили этот губительный урок, ведь современные кремлевские политические репрессии, в частности относительно украинских граждан, подобные советским и имеют корни в тех страшных большевистских кампаниях террора”, – подчеркнул митрополит.

Справка. Быковнянское захоронение жертв сталинских репрессий относится к крупнейшим на территории Украины. В течение 1937-1941 гг. грузовики почти каждую ночь привозили тела расстрелянных в киевских тюрьмах НКВД для тайного захоронения в Быковнянском лесу.

По разным оценкам здесь похоронены от 15 до более 100 тыс. человек.

Среди них – писатели Михаил Семенко, Майк Йохансен, Вероника Черняховская, художники Михаил Бойчук, Николай Касперович, академики Федор Козубовский, Петр Супруненко, митрополит УАПЦ Василий Липкивский и десятки тысяч других жертв сталинского “Большого террора” 1937-1938 гг.