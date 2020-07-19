Сегодня, 19 июля, в Украине отмечают День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США отмечают День пирожков с малиновым вареньем, в Лаосе – День независимости, в Никарагуа – День революции.

Памятные даты 19 июля

В 1695 году впервые в мире было опубликовано объявление о знакомстве.

В 1814 году мореплаватель, англичанин Мэтью Фрайндерз в своей научной работе впервые назвал Зеленый континент Австралией.

В 1822 году первая в мире фотография была сделана французским ученым Жозефом Ньепсом.

В 1900 году открылось Парижское метро.

В 2003 году в Вене хирурги провели первую в мире операцию по пересадке языка. 42-летнему пациенту, страдавшему от злокачественной опухоли в ротовой полости, пересадили язык донора. Операция длилась 14 часов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 19 июля чтит память преподобного Сисоя Великого и мученика Ермия Афинского. Считалось, что на Сысоев день особые свойства приобретает роса.

Что сегодня нельзя делать

К важным делам следует подходить обдуманно, иначе они закончатся провалом.

Ссориться с близкими.

Сквернословить.

Народные приметы:

Белый месяц блестит ярко – к холодной погоде, но без дождя.

Зеленоватый месяц – к дождю.

Месяц в дымке – к похолоданию.

Листья уже желтеют – осень будет ранней.

19 июля именины у Антона, Валентина, Архипа, Василия, Александра, Иннокентия, Глеба, Ульяны, Виктора и Анатолия.