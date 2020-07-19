Об этом рассказывают #Буквы.
В США отмечают День пирожков с малиновым вареньем, в Лаосе – День независимости, в Никарагуа – День революции.
Памятные даты 19 июля
В 1695 году впервые в мире было опубликовано объявление о знакомстве.
В 1814 году мореплаватель, англичанин Мэтью Фрайндерз в своей научной работе впервые назвал Зеленый континент Австралией.
В 1822 году первая в мире фотография была сделана французским ученым Жозефом Ньепсом.
В 1900 году открылось Парижское метро.
В 2003 году в Вене хирурги провели первую в мире операцию по пересадке языка. 42-летнему пациенту, страдавшему от злокачественной опухоли в ротовой полости, пересадили язык донора. Операция длилась 14 часов.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 19 июля чтит память преподобного Сисоя Великого и мученика Ермия Афинского. Считалось, что на Сысоев день особые свойства приобретает роса.
Что сегодня нельзя делать
- К важным делам следует подходить обдуманно, иначе они закончатся провалом.
- Ссориться с близкими.
- Сквернословить.
Народные приметы:
- Белый месяц блестит ярко – к холодной погоде, но без дождя.
- Зеленоватый месяц – к дождю.
- Месяц в дымке – к похолоданию.
- Листья уже желтеют – осень будет ранней.
19 июля именины у Антона, Валентина, Архипа, Василия, Александра, Иннокентия, Глеба, Ульяны, Виктора и Анатолия.