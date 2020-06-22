22 июня 1941 года началась немецко-советская война, даже несмотря на тайное соглашение о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа 1939 года) и тесное военно-экономическое сотрудничество между Германией и СССР.

Об этом рассказывают #Буквы.

Немецко-советская война продолжалась с 22 июня 1941 по 8 мая 1945 года. Ее бои стали одними из самых масштабных в военной истории ХХ века. Именно Украина не только среди бывших советских республик, но и из всех стран мира, понесла наибольшие потери за годы той войны.

Прямые человеческие потери Украины во Второй мировой войне составили 8-10 миллионов человек, общие демографические – более 13 миллионов. Полностью разрушены более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 000 сел.

Кроме Германии, преступления против украинцев во время Второй мировой войны, совершал и Советский Союз. Так, в Западной Украине подверглись репрессиям более 500 тыс. украинцев, которые боролиьс за независимость. Советский Союз депортировал 230 тыс. крымских татар, армян, болгар и греков.

В 04:00 22 июня 1941 года самолеты 4-го воздушного флота Люфтваффе принялись бомбить “объекту №12” – Киев.

Бомбы упали на жилые районы, промышленные и военные объекты, на казармы НКВД и военное училище на Печерске, машиностроительный завод “Большевик”, на электростанции, на авиазавод №43, железнодорожный вокзал, военные аэродромы Борисполя, Гостомеля, Жулян и на многие другие объекты.