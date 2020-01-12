Сегодня, 12 января, в Украине на протяжении дня от -3 °C до +6 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по всей территории страны без существенных осадков, только ночью и утром в восточных, Запорожской, Днепропетровской областях и в Карпатах небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура на протяжении суток от -3 °C до +2 °C. Днем в западных областях и на юге Одесской области 1-6 ° тепла.