Сегодня, 7 мая, в Украине ожидаются дожди, местами сильные, в западной части порывы ветра 15-20 м/с. Температура в Украине +10-15 °C; в восточных и большинстве южных областей днем ​​+16-22 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

“В Украине 7 мая облачно с прояснениями. Умеренные, местами в северных, ночью и в западных областях, днем также в Винницкой значительные дожди, на юге и востоке страны небольшие дожди. Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с. Температура в Украине 10-15 °C, в восточных и большинстве южных областей днем ​​+16-21 °C. На высокогорье Карпат днем ​​умеренный мокрый снег, температура днем +1-6 °C”, – говорится в сообщении.