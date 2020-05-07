Об этом сообщает Укргидрометцентр.
“В Украине 7 мая облачно с прояснениями. Умеренные, местами в северных, ночью и в западных областях, днем также в Винницкой значительные дожди, на юге и востоке страны небольшие дожди. Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с. Температура в Украине 10-15 °C, в восточных и большинстве южных областей днем +16-21 °C. На высокогорье Карпат днем умеренный мокрый снег, температура днем +1-6 °C”, – говорится в сообщении.
- 2 мая в столице Украины, городе Киеве, прошел сильный дождь. Местами – с градом.