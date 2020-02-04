Сегодня, 4 февраля, в Украине на Закарпатье и в Ивано-Франковской области прогнозируются сильные дожди и мокрый снег.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Осадки в виде мокрого снега пройдут в Ровенской, Львовской, Тернопольской, Волынской и Винницкой областях. Дожди прогнозируются в Житомирской, Киевской, Сумской и Одесской областях. На остальной территории будет переменная облачность.

Также на большей части территории страны температура будет колебаться от +3 °C до +5 °C, на юге – до +10 °C.

5-6 февраля в центральных областях значений снег, в восточных областях значений снег с дождем, в южных областях сильный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см; местами гололед и налипание мокрого снега; порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели; на дорогах гололедица, в Кировоградской и Днепропетровской сильный снег, образования снежного покрова высотой 20-25 см, снежные заносы.

В ГСЧС предупреждают, что такие погодные условия могут привести к проблемам с электроснабжением, пробкам на дорогах.