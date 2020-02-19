В среду, 19 февраля, украинцы отмечают День Государственного Герба.

Об этом сообщают #Буквы.

Именно 19 февраля в 1992 году Верховная Рада Украины утвердила малый герб Украины, считая его главным элементом Большого Государственного Герба Украины.

Герб – один из трех государственных символов наравне с флагом и гимном.

Гербом Украины является золотой Тризуб на синем щите. Проект герба был разработан группой украинских геральдистов – Андреем Гречило, Алексеем Коханом и Иваном Турецким.

28 июня 1996 года была принята Конституция Украины, которая в статье 20 провозглашала Тризуб главным элементом большого Государственного Герба Украины. Тризуб определен как знак княжеского государства Владимира Великого и малый Государственный герб Украины. Согласно Конституции, Большой Государственный Герб должен устанавливаться в будущем, отдельным законом Парламента, с учетом малого герба и герба Войска Запорожского.

История Тризуба

Во времена Киевской Руси тризуб был родовым знаком Рюриковичей. Его изображение археологи находят на монетах, печатях, посуде, настенных росписях.

Например, послы киевского князя Игоря (912-945 гг.) при заключении договора с византийцами имели свои печати с тризубами. А киевский князь Владимир Святославович (980-1015 гг.) чеканил тризуб на монетах.

Примерно с середины XI в. тризуб перестали чеканить на монетах Киевской Руси.

Возрождение этого символа произошло в ХХ веке – в период становления Украины как независимого государства.

Так, с провозглашением УНР в ноябре 1917 года вопрос государственного герба приобрел особую актуальность. Центральная Рада создала специальную подготовительную комиссию, которая объединила историков, юристов и художников. Ее возглавил Михаил Грушевский. Комиссия рассмотрела несколько проектов, но выбрала именно тризуб. В украинском делопроизводстве тризуб впервые встречается на печати Генерального Секретариата.

25 февраля 1918 года на заседании Малой Рады (орган Центральной Рады, действовал между сессиями) был утвержден герб Украинской Народной Республики (УНР) – тризуб князя Владимира Великого, обрамленный оливковым венком.

24 ноября 1918 года специальная комиссия одобрила проекты герба и печати, подготовленные Георгием Нарбутом, однако они не были утверждены.

В СССР трезубец был запрещен. Для коммунистического режима он являлся признаком национализма. В 1960-1980 годах КГБ неоднократно занималось делами об использовании националистической символики.

Большой Герб

Большой Государственный Герб Украины еще не утвержден. Министерство культуры с октября 2007 года по сентябрь 2008 года проводило конкурс проектов Большого Герба Украины.

В июле 2009 года Кабмин утвердил проект Большого Герба. Он включал изображения малого герба в центре, по сторонам от него – фигуры льва и запорожского казака, снизу – сине-желтая лента, а сверху – княжеская корона.

Но в проекте остался ряд ошибок и неточностей. Поэтому его так и не внесли на рассмотрение Верховной Рады Украины.