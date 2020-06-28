Сегодня в Украине празднуют День Конституции. Эта дата отмечается ежегодно в честь принятия Основного закона в 1996 году.

Об этом сообщают #Буквы.

Это единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции.

28 июня 1996 года Верховная Рада приняла первую Конституцию независимой Украины. Тогда народные депутаты работали над проектом Основного закона в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня.

За свою историю Конституция Украины пережила несколько изменений. В 2004 году при Президенте Леониде Кучме была принята конституционная реформа, которая определяла Украины как страну с парламентско-президентской формой правления. Изменения в конституцию вступили в силу в 2006 году. Однако в 2010 году Конституционный Суд Украины отменил эту реформу, вернув страну к президентско-парламентской форме правления.

В 2014 году стал вопрос об отмене решения Конституционного Суда, принятого в 2010 году. 21 февраля Верховная Рада приняла закон об изменениях в Конституцию, вносящих в нее положения от 2004 года. После этого форма правления в Украине была возвращена к парламентско-президентской.

Действующая Конституция Украины состоит из 14 разделов. 166 статей собраны в 13 разделов, а раздел ⅩⅤ содержит 16 переходных положений.

Положения Конституции Украины

Верховная Рада Украины является единственным органом законодательной власти в Украине.

Президент Украины определяется Конституцией как глава государства. Он является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

Высшим органом в системе органов исполнительной власти является Кабинет Министров Украины.

На территории Украины запрещается создание и функционирование любых вооруженных формирований, не предусмотренных законом, а также не допускается размещение иностранных военных баз.

Территориальное устройство

В соответствии со ст. 133 раздела “Территориальное устройство” Украину составляют: Автономная Республика Крым, Винницкая область, Волынская область, Днепропетровская область, Донецкая область, Житомирская область, Закарпатская область, Запорожская область, Ивано-Франковская область, Киевская область, Кировоградская область, Луганская область, Львовская область, Николаевская область, Одесская область, Полтавская область, Ровенская область, Сумская область, Тернопольская область, Харьковская область, Херсонская область, Хмельницкая область, Черкасская область, Черниговская область, Черновицкая область, города Киев и Севастополь. Города Киев и Севастополь имеют специальный статус (государственного подчинения), определенный соответствующими законами Украины.

Интересные факты

Одной из первых конституций в Европе считается Конституция Гетьмана Пилипа Орлика. В апреле 1710 года он составил “Пакты и конституции законов и вольностей Войска Запорожского”.

В Конституции Орлика ограничивались гетманские прерогативы, уменьшалась социальная эксплуатация, сохранялся особый статус запорожцев и прописывалось политическое и церковное отделение Украины от России.

Документ состоял из преамбулы и 16 параграфов, где были сформулированы основные принципы построения государства. В преамбуле схематически изображена история Войска Запорожского и всего украинского народа.

Самая маленькая Конституция Украины

Автором самой маленькой Конституции является художник-график Игорь Степанов. Такая книга состоит из 160 страниц, а ее размер – 2х3 сантиметра. Вес книги составляет 15 граммов.

Украина была последней из бывших советских республик, которая приняла новую Конституцию.

В этом году украинская Конституция отмечает свое 24-летие.