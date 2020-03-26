Об этом сообщают #Буквы.

День Национальной гвардии Украины – профессиональный праздник всех военнослужащих и лиц гражданского персонала НГУ. До 2000 года он отмечался 4 ноября, в день принятия Верховной Радой в 1991 году закона “О Национальной гвардии Украины”.

11 января 2000 года в Украине приняли решение расформировать Нацгвардию. Но в 2014 году в связи с незаконной аннексией Крыма и началом российской агрессии на Донбассе это военное формирование было восстановлено.

В марте 2014 года Верховная Рада приняла закон “О Национальной гвардии Украины”, согласно которому эта структура – военное формирование с правоохранительными функциями, которое входит в систему Министерства внутренних дел. Базой для формирования личного состава НГУ стали подразделения Внутренних войск, а также добровольцы.

Уже с апреля 2014 года личный состав Нацгвардии во взаимодействии с Вооруженными силами Украины участвовал в Антитеррористической операции на Донбассе.

День Национальной гвардии был установлен указом пятого президента Петра Порошенко от 18 марта 2015 года. Праздник установлен, учитывая значение и роль Нацгвардии в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны, защиты и охраны жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядка.

Теперь праздник ежегодно отмечается 26 марта.

Стоит отметить, что в этом году исполняется 6 лет со дня восстановления Нацгвардии. По данному случаю был создан документальный фильм под названием “Национальная гвардия Украины. Изменения, развитие, достижения”.

Как проинформировали в пресс-службе НГУ, лента “хронологически показывает, как в 2014-м году Нацгвардия приняла на себя первые удары в войне с российско-оккупационными войсками и не дала врагу продвинуться вглубь страны”, а также повествует о развитии этого формирования с момента создания.

Фильм был смонтирован на основе 300 часов съемок военных учений, службы и жизнедеятельности гвардейцев с привлечением танков, вертолетов и бронетехники.

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