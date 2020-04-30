Об этом рассказывают #Буквы.

День пограничника отмечается ежегодно 30 апреля, начиная с 2018 года.

В 1992 году праздник День пограничника был установлен 4 ноября. Однако многие служившие в советских пограничных войсках продолжали праздновать его 28 мая.

С 2003 года президент Леонид Кучма установил дату праздника 28 мая.

В 2018 году празднование Дня пограничника перенесли – на 30 апреля. День посвящен событиям 1918 года, когда во время русско-украинской войны, армия УНР вышла на границу Украины и установила на нем государственные символы.

Как известно, 9 февраля 1918 года, в Бресте был подписан Брестский мирный договор, согласно которому Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария признали Украину самостоятельным государством. Одним из условий договора было предоставление Германией и Австро-Венгрией военной помощи для освобождения Украины от большевиков.

Полковник Сикевич, который возглавлял славянскую группу отдельной Запорожской дивизии армии УНР, так сказал о событиях апреля 1918 года, когда удалось освободить большую часть Донбасса и выйти на международно признанную границу с Россией и тогдашним Доном: “Здесь, фактически так сказать на ощупь, почувствовал, как отделяются земли Украины от чужих земель. Позже казаки принесли два высоких столба, вырисовали их желто-голубой краской, которую нашли на станции, на каждом из столпов нарисовали тризуб, а под ним написали “Украинская Народная Республика”. Священник отслужил молебен, окропил святой водой флаги, и когда казаки вверх столбы подняли и закопали в землю – музыка заиграла, заиграл наш гимн – гимн Украины. Пушки дали салют, а казаки крикнули мощное “Слава!”.

20 марта 1918 года на заседании правительства Украинской Народной Республики было принято решение о создании Отдельного корпуса пограничной охраны, а его командующим назначен полковник Владимир Желиховский. Главными задачами пограничной охраны тогда были: противодействие экономической контрабанде; недопущение провоза оружия и боеприпасов; недопущение проникновения на территорию новообразованного государства опасного антиукраинского политического и уголовного элементов.

В течение 1918 года государственные границы УНР были признаны международными соглашениями со всеми соседними странами, а также государственными образованиями, возникшими на фоне распада Российской империи: Австро-Венгрией, Румынией, Польшей, Белорусской Народной Республикой, Большим Войском Донским и Кубанской народной Республикой.