Во второй вторник после дня Пасхи отмечается Радоница. Этот день также называют Пасхой для усопших, или поминальным.

#Буквы рассказывают об истории и традициях в этот день.

В этом году Радоница пришлась на 28 апреля.

Радоница: что это такое, история

Слово “Радоница” состоит из двух – род и радость. Согласно преданию, в этот день христиане не грустят, а радуются тому, что их родные и близкие, которые отошли в вечность, перешли в другую жизнь, которая лучше. Потому этот день называют Пасхою для умерших.

В зависимости от местности, этот день иногда называли Радоницкая неделя или Фомино воскресенье. В Украине, Польше и Беларуси этот день в народе называли проводами.

Также существуют и другие варианты названия этого дня. К примеру: Радуница, Родоница, Радушное воскресенье, Навьи проводы, Могилки, Гробки и так далее.

Традиции Радоницы

В этот день принято вспоминать о светлом празднике Пасхи, но не в храме, а на могилах умерших. На кладбища приносили паски, крашенные яйца, различную выпечку, конфеты и так далее. Там же, на могилке усопшего, совершали поминальную трапезу. Часть приготовленной пищи отдавали нищей братии для помина души.

Также принято звать в этот день священника, чтобы он отслужил литию над могилой усопшего родственника.

За умерших родственников принято подавать милостыню, и делать добрые дела.

Традиция поминовения усопших в понедельник или вторник Фоминой седмицы обусловлена тем, что, согласно Типикону, после Фомина воскресенья по будням возобновляется пение литии по усопшим верным, прекращавшееся с Великого четверга. При этом, Устав не допускает смешения скорбно-заупокойного и торжественно-праздничного.

Церковь осуждает некоторые народные обычаи этого дня (поминовение предков алкоголем и т. д.), называя их “языческими”.

Радоница: что можно или нельзя делать в этот день

В народе говорят, что на Радоницу нельзя венчаться. Это связано с тем, что во вторники и четверги — накануне постных дней — обряд венчания не совершается.

В Радоницу нельзя трудиться по дому, ругаться, пить много алкоголя, развлекаться. Чтить память умерших следует молитвой, добрым словом и пожертвованием.

Также сегодня нельзя заниматься огородом и садом, ругаться, кричать и обманывать. В этот день на могиле покойных можно оставить лампадку, положить цветы. При этом следует помнить, что наливать алкоголь и оставлять еду не следует.

Не советуют в этот день посещать кладбища беременным женщинам. Не стоит брать с собой младенцев.

Приметы на Радоницу

С этим днем в народе связано немало поговорок. Вот некоторые из них:

На Радуницу до обеда пашут, в обед плачут, а вечером скачут (пляшут).

Веселая масленица — бесстыдная горе-пьяница, а гульливая Радоница — светлой радости приятельница.

Не угости честь-честью покойного родителя о Радонице — самого на том свете никто не помянет, не угостит, не порадует.

Если во вторник на Радоницу дождь, то говорили: “Божья Мать коромыслом будет воду носить”.