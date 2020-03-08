На сегодняшний день в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) служат 29 тысяч женщин.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

“Сегодня в Вооруженных силах проходят службу и работают более 23 % женщин, это больше 58 000. Из них почти 29 000 – военнослужащие. Добросовестно выполняют свои должностные обязанности более 4 тысяч женщин-офицеров, почти 7000 женщин-сержантов и 17 000 женщин-солдат. В высших военных учебных заведениях проходят подготовку более тысячи курсанток, которые завтра пополнят Вооруженные силы Украины”, – говорится в сообщении.

По состоянию на начало марта 2020 года, почти 12 000 женщин получили статус участника боевых действий.

По войны на востоке 29 женщин были ранены, 9 – погибли.