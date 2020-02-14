Сегодня, 14 февраля, влюбленные во всем мире отмечают День святого Валентина.

Этот праздник окутан многочисленными легендами и мифами. #Буквы собрали интересные факты об истории и традициях дня всех влюбленных.

Пришел на смену языческому празднику

Как было предположено в XVII веке во Франции историком Луи-Себастьяном Тиллемоном, история праздника, возможно, берет свое начало с луперкалий Древнего Рима. Луперкалии — праздник плодородия в честь богини “лихорадочной” любви Juno Februata (Юноны Фебруаты) и бога Фавна (Луперк — одно из его прозвищ), покровителя стад, который отмечался ежегодно 15 февраля.

С приходом христианства в 494 году Папа Геласий I попытался запретить луперкалии. Согласно некоторым предположениям, празднование Дня святого Валентина заменило собой луперкалии.

Несколько святых с именем Валентин

Существуют и другие версии, которые связывают праздник с личностью святого Валентина. Он, предположительно, назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин. Речь идет о Валентине Интерамском и Валентине Римском.

Валентин Интерамский (Итальянский) жил в итальянском городе Терни в III веке и был казнен (согласно одним данным в 269 году, во времена императора Клавдия II, согласно другим – в 273 году, во времена императора Аврелиана). Валентин был епископом города Интерамны (современный Терни) в Умбрии (Италия). Согласно преданиям, у него был дар целительства. Так, когда у римского аристократа Кратона заболел сын, то после безуспешных обращений к врачам отец позвал епископа Валентина, который молитвой исцелил юношу и тем самым обратил в христианство его самого и его родителей. Впоследствии Валентин был арестован, после его отказа принести жертву языческим богам его подвергли мучениям, а затем обезглавили.

Тело Валентина было перенесено его учениками в Интерамн. В IV веке над его гробницей была построена базилика, сохранившаяся после ряда реконструкций до настоящего времени. В ее главном алтаре хранятся мощи святого Валентина.

Также есть упоминания и о Валентине — римском священнике и враче, который работал в Риме и которого казнили (вероятно через усекновение головы) во время гонений на христиан при правлении императора Клавдия II Готика (268-270) как раз 14 февраля. В 1836 году Папа Римский Григорий XVI передал останки священника церкви в Дублине, где они хранятся до сих пор.

Как сообщили в Православной церкви Украины, вероятно, что святой, который упоминается в День влюбленных 14 февраля, известен в церковном календаре как святой Валентин Интерамский (Итальянский).

Святого Валентина чтут и в католической, и в православной традиции, однако в разные даты: католики почитают его 14-го февраля (однако не в общем календаре, где в этот день почитаются святые Кирилл и Мефодий, а в “Римском мартирологе”, где указаны местные дни памяти); православные – 12-го августа.

Легенда о святом Валентине

Согласно легенде, властный и жестокий римский император Клавдий II пришел к мысли, что одинокий мужчина, не обремененный женой и семьей, лучше будет сражаться на поле битвы. Он запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам — выходить замуж за любимых мужчин.

Святой Валентин, согласно преданию, был обычным полевым врачом и священником, который сочувствовал несчастным влюбленным и тайком от всех, под покровом ночи освящал брак любящих мужчин и женщин. Вскоре деятельность святого Валентина стала известна властям, и его посадили в темницу, приговорив к смертной казни. В заключении святой Валентин познакомился с прекрасной дочерью надзирателя — Юлией. Влюбленный священник перед смертью написал девушке признание в любви — валентинку, где рассказал о своей любви, и подписал его “Твой Валентин”. Прочитано оно было уже после того, как его казнили, а сама казнь якобы произошла 14 февраля 269 года.

Согласно второй версии, этот праздник появился в честь патриция Валентина, который тайно обвенчал своих слуг и за это был задержан вместе с ними. Согласно легенде, задержанных приговорили к казне, однако из-за того, что Валентин был представителем высшего класса, он смог избежать наказания. При этом его слуг, которые собирались венчаться, должны были казнить. Перед казнью Валентин написал им письма в виде красных сердец, означающих христианскую любовь. Послание новобрачным должна была передать слепая девочка, но неожиданно в темницу пришел сам Валентин, который уговорил стражу отпустить его слуг взамен на его жизнь.

Как объяснили в Православной церкви Украины, легенды о святом Валентине содержат грубую ошибку в хронологии событий, ведь во времена жизни святого в III веке вообще не существовало особого обряда церковного венчания. Церковь считала законным тот брак, который заключался в соответствии с гражданским законом и который закреплялся христианами совместным причастием и оглашением перед членами общины.

Святой Валентин – покровитель эпилептиков

В римско-католической церкви св. Валентин официально считается покровителем не влюбленных, а людей, страдающих нервными заболеваниями.

Иконы часто изображают Валентина в одежде священника или епископа, который исцеляет юношу от эпилепсии. По церковному преданию, на могиле св. Валентина один юноша, больной эпилепсией, долго молился – и выздоровел.

Влияние литературы

Сложившаяся традиция празднования Дня святого Валентина как “дня влюбленных” закрепилась под влиянием английской и французской литературы с конца XIV века.

Так, одно из первых упоминаний о Дне святого Валентина как дня влюбленных можно найти у Джеффри Чосера (1344? -1400), отца английской литературы, в его произведении “Птичий парламент”, где рассказывается о сне, в котором птицы устроили поиск своей пары.

Поэма была написана в честь помолвки Ричарда II с Анной Чешской. Сама помолвка состоялась 2 мая 1381 года.

В поэме есть строки, посвященные романтическому воспеванию Дня всех влюбленных.

“Валентинка” как атрибут праздника

На День всех влюбленных люди дарят друг другу “валентинки” – открытки с поздравлениями.

Считается, что первое поздравление с Днем Валентина в 1415 году написал Карл, герцог Орлеанский, своей жене, в то время как был заключен в Лондонский Тауэр. Одна из написанных им “валентинок” сохранилась до сих пор.

Несколько лет спустя король Генрих V нанял писателя по имени Джон Лидгейт, чтобы тот составил “валентинку” для Екатерины Валуа. С течением времени обычай посылать любимым 14 февраля небольшие сувениры и записки-“валентинки” существовал только на территории Англии и Франции. Впоследствии о нем узнали благодаря эмигрантам в Новом Мире (современные Северная и Южная Америка).

Первые “валентинки” создавались собственными руками: художники писали романтические стихи на листах бумаги. Впоследствии в Великобритании стали печатать сборники стихов – влюбленные выбирали лучшие и переписывали их в “валентинки”.

Со временем началось массовое производство “валентинок” в промышленных масштабах. Такая идея, в частности, возникла у американки Эстер Хоуленд. Всего за год она продала открыток на сумму 5000 долларов.

Самая дорогая “валентинка”

Есть информация, что самая дорогая “валентинка” ко Дню святого Валентина была изготовлена в 1960-е. Стоила она тогда $300 тысяч.

“Валентинку” создали из бриллиантов, золота, изумрудов, алмазов и других драгоценных камней самые лучшие ювелиры того времени по заказу греческого миллиардера и судостроительного магната Аристотеля Онассиса. Он подарил это украшение своей возлюбленной – оперной певице Марии Каллас. “Упаковка” подарка была не менее роскошной: Онассис велел завернуть “валентинку” в шубу.

Географическая “валентинка”

Маленький остров Галешняк (Galesnjak), расположенный у побережья Хорватии в Адриатическом море, в феврале 2009 года стал настоящей интернет-сенсацией. Незадолго до Дня святого Валентина пользователи программы Google Earth обнаружили, что по форме он напоминает известный символ сердца.

Галешняк тут же прозвали “островом влюбленных”.

14 февраля – не только день влюбленных

14 февраля — это не только день влюбленных.

Так, сегодня почитаются святые Кирилл и Мефодий. Кроме того, 14 февраля празднуют Международный день дарения книг, День компьютерщика и день основания YouTube.

Традиции в разных странах

Традиционно в День всех влюбленных люди дарят друг другу сладости в форме сердечек, цветы и маленькие сувениры. Неизменными атрибутами праздника остаются “валентинки”, красные розы, голуби и купидоны.

В Европе традиция празднования восходит к XII—XIII веку. Отправление “валентинок” было модным в Великобритании XIX века. Также британские девушки в этот день гадали на суженого, глядя в окно.

В Уэльсе перед праздником влюбленные вырезают из дерева ложку, украшают ее сердечками, ключами и замочными скважинами и дарят друг другу. Такой подарок буквально означает: “Ты нашел путь к моему сердцу”.

В Дании мужчины посылают своим подругам “валентинки” без подписи. Если девушка догадается, кто отправитель, то должна прислать ему в ответ на Пасху шоколадное яйцо.

В Польше принято 14 февраля посещать Познаньскую метрополию, где покоятся мощи святого Валентина, а над главным престолом висит его чудотворная икона.

В США впервые День святого Валентина праздновался в 1777 году. В 1847 году Эстер Хоуланд открыла успешное дело по ручному изготовлению “валентинок” по британским образцам в своем доме в городе Вустер, штат Массачусетс. С XIX века самодельные “валентинки” почти совсем уступили место поздравительным открыткам массового производства. В XX веке в моду вошло в качестве подарка покупать дорогостоящие марципаны. Считалось дурным тоном не подарить марципаны невесте на свадьбу.

В Японии День святого Валентина отмечается с 30-х годов XX века. Первоначально у японцев было принято дарить в этот праздник друг другу сладкие подарки. Сегодня наиболее популярным подарком является шоколад, причем подарки должна преподносить девушка как своему избраннику, так и своим друзьям. Во втором случае подарок называется гири-теко (вежливый шоколад). Подарок от мужчины в этот день считается не мужественным. Ответный подарок, как правило, в виде белого шоколада, мужчина делает через месяц в так называемый “белый день”.

В некоторых странах Дня святого Валентина и вовсе нет. Например, в Иране и Саудовской Аравии принимаются специальные меры для запрета праздника.