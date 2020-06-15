С 15 июня из/в Украину возобновляются авиарейсы. Уже с сегодняшнего дня украинцы могут свободно полететь в некоторые страны.

Об этом ранее сообщал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Уточняется, что свободно украинцы могут полететь в США, Албанию и Албанию. При прилете в Турцию украинцы вынуждены будут сдать тест на коронавирус, а при прибытии в Великобританию отправиться на 14-хдневный карантин. С 27 июня для украинцев также с тестированием по прибытию откроется Тунис. Свободный въезд для туристов из Украины в страны Европейского Союза начнет открываться не ранее 1 июля.

На табло онлайн-расписания международного аэропорта “Борисполь” можно увидеть, что уже сегодня (15 июня) аэропорт обслуживает рейсы из стран Европы и Азии.

В частности, авиакомпания “Международные линии Украины” сегодня, 15 июня, выполнит рейсы между аэропортом “Борисполь” и такими городами как Амстердам (Нидерланды), Остенде (Бельгия), Вильнюс (Литва) и Кишинев (Молдова).

Компании Etihad Airways и Belavia уже с сегодняшнего дня будут выполнять регулярные рейсы между Борисполем и Минском.

Авиакомпания Air India выполнит рейс в Ахмедабад (Индия), а компания Flydubai – в Дубай (ОАЭ). Самолеты компаний KLM, Air France и Delta Air Lines возобновят полеты между Борисполем и Амстердамом (Нидерланды).

При этомо на табло онлайн-расписания международного аэропорта “Киев” все рейсы на сегодня (15 июня) обозначены как “отмененные”, хотя ранее в аэропорту заявляли о возобновлении работы с 15 июня.

Европейский Союз с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев из стран, которые будут соответствовать определенным критериям. Решение по поводу Украины в данный момент еще окончательно не принято Европейской комиссией. Оно также будет зависеть от дальнейшего развития эпидемии.