Сегодня, 12 апреля, Всемирный день авиации и космонавтики.

Об этом рассказывают #Буквы.

Отмечается этот день по решению Международной авиационной федерации.

12 апреля 1961 года гражданин СССР Юрий Гагарин на космическом корабле “Восток” впервые в мире совершил орбитальный полет вокруг Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. В этот же день отмечается и Международный день полета человека в космос.

Всемирный день авиации и космонавтики был установлен на 65-й сессии ООН 7 апреля 2011 года в честь 50-й годовщины полета человека в космос.

День работников ракетно-космической отрасли Украины празднуют те, кто так или иначе связан с космонавтикой. Праздник установлен указом Президента от 13 марта 1997 года.

В Украине приоритетным направлением этой отрасли является международное сотрудничество, участие в реализации международных проектов.