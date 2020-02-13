13 февраля, начиная с 2012 года, в мире отмечают День радио.

#Буквы собрали интересные факты о радио.

Всемирный день радио учрежден на 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2011 году по инициативе Испании. Дату 13 февраля выбрали потому, что в этот день 1946 года впервые вышло в эфир “Радио ООН”.

В ООН подчеркивают: “На глобальном уровне радио остается наиболее широко распространенным средством массовой информации. Радио способно охватить самую широкую аудиторию, донести до слушателя голоса и мнения самых различных представителей общества. Радиостанции предлагают самый широкий спектр программ, нацеленных на самые разнообразные аудитории”.

Кто изобрел радио?

Термин “радио” впервые ввел в оборот английский физик-химик Уильям Крукс в 1873 году. Слово в переводе с латыни radiare означает “излучать, испускать лучи”.

Английский ученый Майкл Фарадей в конце 1830-х годов заявил, что обнаружил электромагнитные волны. в 1860-х шотландский ученый Джеймс Максвелл создал теорию электромагнитного поля.

Примерно в это же время американский стоматолог и изобретатель Малон Лумис провел первые опыты в области радиосвязи. Сигнал передавался с помощью двух воздушных змеев, к которым были прикреплены электрические провода. Один из них был антенной радиопередатчика, второй – антенной радиоприемника.

В период с 1880 по 1890 годы ряд ученых провел успешные эксперименты по использованию электромагнитных волн, поэтому сейчас довольно сложно сказать, кто именно изобрел радио.

В США уверены, что это заслуга Николы Теслы, так как он в 1893 году запатентовал передатчик, а в 1895-м – приемник.

В Германии изобретателем радио считают Генриха Герца.

Большинство стран считает создателем радио итальянского инженера Гульельмо Маркони – в 1895 году.

Российский физик Александр Попов отстал от него всего на один месяц.

Усовершенствованный приемник Попова:

Слово “хакер” появилось благодаря радио

Летом 1903 года в Лондонском Королевском институте физик Джон Флеминг готовился продемонстрировать систему радиосвязи на большие расстояния, разработанную его боссом, Гульельмо Маркони. Сам Маркони в тот момент находился в 300 милях от Лондона и готовился отправить сигнал.

Но за несколько минут до начала презентации приемный аппарат начал передавать странное послание – слово “чепуха”. Далее пошли более грубые слова. Сообщения были не от Маркони. Разозленный Флеминг дал заметку в лондонскую “Таймс” с просьбой помочь найти хулигана.

Но хулиган объявился сам. Это был 39-летний фокусник Невил Маскелин из Британского мюзик-холла. В своем ответе в “Таймс” он написал, что обнаружил уязвимости в системе Маркони.

Невил построил 50-метровую мачту на скалах, чтобы проверить, сможет ли он перехватить сообщения, посылаемые морским судам. И у него вышло. Об этом он написал в британский журнал “Электрик”. Так фокуснику удалось указать на недостатки технологии Маркони.

Считается, что Невил стал одним из первых белых хакеров.

Популярнее, чем Иисус

В 1966 году Джон Леннон сказал, что группа The Beatles популярнее Иисуса Христа. Техасская радиостанция KLUE 13 августа в ответ провела акцию публичного сожжения пластинок группы. На следующий день в радиобашню KLUE попала молния, уничтожив оборудование радиостанции и отправив директора рубрики новостей в больницу.

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Первая политическая новость

Первой в мире политической новостью на радио стало сообщение об Октябрьской революции 1917 года.

Радио на смартфоне

Благодаря развитию технологий, покупать радиоприемники уже нет такой необходимости – радио можно слушать на смартфонах.

В ООН также подчеркивают, что международные дни являются поводом для просвещения людей по вопросам, вызывающим озабоченность, для мобилизации политической воли и ресурсов для решения глобальных проблем, а также для прославления и укрепления достижений человечества.