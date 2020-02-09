С 9 февраля вступают в силу новые правила, касающиеся выезда во временно оккупированные территории Украины и въезда из нее детей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Согласно изменениям, выезд на временно оккупированные территории Украины детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении кого-то из родителей или уполномоченных ими лиц. Если ребенок въехал на временно оккупированную территорию Крыма в сопровождении взрослых (одного из родителей или уполномоченных ими лиц), то в таких случаях наличие второго родителя или поручений от него не обязательно.

Выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на временно оккупированную территорию Украины, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Въезд на ВОТУ граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, а также выезд этих лиц, осуществляется по предъявлению справки, выданной территориальным органом Государственной миграционной службы.

Выезд и въезд граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.