В субботу, 11 января, жители всего мира отмечают Международный день "спасибо" (International Thank You Day).

Об этом сообщают #Буквы.

Бытуют разные мнения о происхождении этого праздника.

По одной из версий, Всемирный день “спасибо”, который призван напомнить людям о ценности хороших манер, был учрежден по инициативе ЮНЕСКО и ООН. В то же время в перечне международных дней, которые отмечает Организация Объединенных Наций, такой праздник не значится (хотя там есть много других абстрактных событий, например, Международный день счастья).

Также существует версия, что Всемирный день “спасибо” придумали предприимчивые сотрудники одной из компаний, которая изготовляла открытки. Тем самым они хотели повысить собственные продажи, сообщает “Укринформ”.

А издание DW пишет, что этот день был учрежден в 1994 году американским “эвентологом” Адриенн Сиу Куперсмит. За ней закрепилось звание “главного эвентолога Америки”. Сама Куперсмит утверждала, что придумала более 1900 различных праздников.

Международный день “спасибо” во многих странах отмечают, организовывая ярмарки, устраивая благотворительные акции, конкурсы и другие развлекательные мероприятия. В образовательных учреждениях в этот день напоминают о важности говорить слова благодарности близким людям, а также о хороших манерах.

В этот день люди обычно говорят друг другу теплые слова и обмениваются открытками, выражая благодарность.

Стоит отметить, что ежегодно, наряду со Всемирным днем “спасибо”, празднуется и Всемирный день благодарности (21 сентября).