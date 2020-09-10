Парламент Литвы впервые официально назвал Светлану Тихановскую законным президентом Беларуси в принятой резолюции против союза России с республикой.

Соответствующая резолюция опубликована на сайте Сейма.

В своей резолюции сейм призывает международное сообщество поддержать требования Тихановской и созданного ею Координационного совета о проведении новых, прозрачных и демократических парламентских и президентских выборов в стране.

При этом Тихановскую в документе назвали “избранным лидером белорусского народа”, а ее и КР — “единственными законными представителями белорусского народа”.

Сейм также призывает не поддерживать любые действия Александра Лукашенко, которого называют “незаконным лидером”.

“Призываем оценивать любые действия незаконного лидера Беларуси Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимацию его правления и заключение новых международных соглашений с Россией, ограничивающие суверенитет белорусского народа, как преступление против его народа”, — говорится в резолюции.

Литовский парламент также призывает требовать от России не вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику Беларуси, не поддерживать действия нелегитимного лидера Беларуси в попытках заключения новых трансграничных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа.

Депутаты выступают за дополнительные санкции против Российской Федерации и окружения Лукашенко в случае попытки “незаконным путем ограничить суверенитет страны против воли белорусского народа”.

Как Литва ранее реагировала на события в Беларуси?

10 августа министры иностранных дел стран Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) выступили с совместным заявлением по поводу протестов в Беларуси. Министры выразили обеспокоенность эскалацией ситуации в Беларуси, и призвали власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью.

11 августа Литва заявила, что из-за протестов в Беларуси и давление власти готова предоставить убежище местным оппозиционерам. В тот же день Тихановская выехала из страны до сих пор находится в Литве. В общем Литва предоставила политическое убежище меньшей мере 11 гражданам Беларуси.

14 августа президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Александра Лукашенко нельзя считать легитимным президентом Беларуси и у него остается мало времени на то, чтобы согласиться на диалог со своими оппонентами.

20 августа в Литве подготовили список санкций в отношении белорусских должностных лиц, среди них был Лукашенко. Уже 31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников.