Об этом заявила спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен, сообщает LRT.

“Учитывая ухудшение эпидемической ситуации, мы решили приостановить заседания после этого вторника и сделать перерыв в работе Сейма на неделю”, – сказала она.

Работу Сейма приостановят на неделю, со среды, 25 ноября, и до 3 декабря. Из-за отсутствия закона, который бы позволил Сейму дистанционную работу, в парламенте не пройдут пленарные заседания, не будет принят ни один закон, а другие мероприятия будут приостановлены.

Чмилите-Нильсен добавила, что пока о новых случаях заражения коронавирусом среди депутатов не сообщалось, однако увеличилось количество тех, кому пришлось самоизолироваться.