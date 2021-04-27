Члени Сейму Литви підтримали резолюцію, що закликає Росію припинити агресію, провокації та пропаганду проти України та негайно відвести свої війська від українського кордону.

Про це повідомляється на сайті литовського парламенту.

Резолюцію підтримали 102 депутати Сейму, один утримався.

“Сейм рішуче засудив неспровоковану військову агресію проти України Російської Федерації та інші агресивні односторонні дії, які грубо порушують двосторонні та багатосторонні угоди, міжнародне право, а також створюють загрозу європейській безпеці”, – йдеться у повідомленні.

Парламент Литви закликав Російську Федерацію допустити міжнародні організації, що надають гуманітарну допомогу місцевому населенню, на тимчасово окуповані території на сході України, закрити незаконні ізолятори, звільнити незаконно утримуваних громадян України.

Резолюція закликає держави-члени ЄС не підтримувати реалізацію енергетичних проєктів, що послаблюють євроатлантичну єдність, таких як Північний потік-2. Водночас Сейм закликав міжнародну спільноту підтримати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, посилити цілеспрямовані економічні та особисті санкції проти Росії та її агресії щодо України, а також координувати санкційну політику проти осіб та причетних до корупції в Росії та Україні.

Парламентарі також закликали Україну проводити реформи, передусім у судовій системі, прокуратурі та фінансовому секторі, а також посилити боротьбу з корупцією.

Документ засвідчує рішучу і послідовну підтримку Литвою суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах, визнаних міжнародною спільнотою, а також європейській та євроатлантичній інтеграції України, і ніколи не визнає незаконну анексію Росією Криму.