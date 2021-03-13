Сейшельские острова откроются для иностранцев уже 25 марта. Принимать туристов будут без обязательных карантина и вакцинации от коронавируса.

Об этом пишет Insider.

Туристам нужно будет только предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный в течение 72 часов до прибытия, а затем они смогут свободно перемещаться по острову.

Власти Сейшельских островов говорят, что это решение было принято на фоне успеха кампании вакцинации. На прошлой неделе президент Вавел Рамкалаван заявил, что к середине марта Сейшельские острова планируют вакцинировать 70% своего 100-тысячного населения.

Он подчеркнул, что островное государство, таким образом, достигнет “коллективного иммунитета”, когда достаточное количество людей в сообществе – обычно от 50% до 90% – приобретают иммунитет к заразной болезни, что снижает вероятность ее распространения.

Как и многие другие страны, зависящие от туризма, экономика Сейшельских Островов сильно пострадала от пандемии. По данным министерства финансов, из-за снижения числа туристов в 2020 году на 70% доходы от туризма упали на 61% по сравнению с предыдущим годом.