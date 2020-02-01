Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Я отзываю свой голос!”, – заявление абсолютно абсурдное с точки зрения права, и иногда бывает важно просто констатировать факт. Да, мы имеем в новейшей истории примеры “заявлений об отзыве подписи/голоса”, – хотя бы заявление Филарета об “отзыве подписи на документе Поместного Собора по ликвидации УПЦ КП”, – говорится в сообщении.

Макеев отметил, что с позиций права – это абсурдно. При этом он признался, что на президентских выборах голосовал за Зеленского.

“Голосование – это своеобразный публичный ненормативный акт, который исчерпывает свое действие фактом выполнения: проголосовал – и получи на определенный срок ту власть, которую заслуживаешь. Да, я голосовал за Зеленского, и вхожу к тем печальным 73 % сторонников президента. С учтивостью принял вызов: “Каждый из нас президент”. Да – отдал голос – отвечаешь. Можно много говорить о том, почему отдал. Но, в ситуации которая сложилась, это будет с привкусом оправдания”, – пояснил он.

Юрист добавил, что с семьей искренне просматривал и передачи “Вечернего квартала”, и сериалы “слуг народов” и “Сватов”. По его убеждению, сериалы не виноваты.

“Но недавно, просто резануло, когда президент провозглашает речь соболезнования семьям погибших в Иране жертв крушения, а уже через пару минут после того, Зеленский играет в квартале “придурковатого президента” (без указания на экране, что это повтор передачи двухлетней давности): несколько секунд – просто шок. Я уже просто не просматриваю “Вечерний квартал” – не может одновременно существовать и “пародия на президента”, и реальный умеренный президент крупнейшей в Европе страны в одном образе. Это аналог истории “кондитера” с “слепыми трастами”. Только здесь все очевидно: президент – по должности, а по “роялти” от Квартала – все еще “актер”. Время взрослеть”, – отметил Макеев.

“Я не могу просто “проглотить” произведения “дебилов и профанов” (не я эти термины придумал), вроде т.н. “Судебной реформы”, которая, по моим оценкам, скорее “Судебный геноцид”, который окончательно делает невозможным доступ рядовых граждан к правосудию, аля гебельсовский “Закон о печати” – законопроекты “о медиа” и “о дезинформации”. Отвратительно даже появление таких непутевых месседжей от власти в публичном пространстве. Есть много, о чем говорить. И благодарю каждого, как тому, кто приобщает свой голос к защите цивилизационных и демократических основ существования нашего общества, так и тем, кто даже во власти способен хотя бы подсказать своим “коллегам” о бессмысленности их действий”, – добавил он.

Макеев отметил, что сейчас речь идет о будущем Украины.

“Вставить “одним росчерком пера” в закон “Об образовании” норму, по которой детей с особыми проблемами здоровья просто выбрасывают на улицу – это “преступление против человечности”. Другого определение не подберу. Это – результат “турборежима”. “Слуги”, не заботясь о том, какая сволочь вставила в заключительные положения эту кощунственную норму, по которой у санаторных школ нет будущего, превратились в “палачей детей”… Со времен царя Ирода, подобных случаев было не много…”, – отметил он.

Он также призвал подписывать петицию на сайте Офиса президента “О недопущении прекращения набора в санаторные школы и изменение типа учебного заведения”.

З невідомих мені причин, Фейсбук заблокував покази цього матеріалу. Не знаю, що тут крамольного. ( крамол таки багато,… Опубликовано Валерием Макеевым Четверг, 30 января 2020 г.