Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.
В среду, 26 августа, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов продемонстрировал мощности Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины послам Швеции и Финляндии Тобиасу Тибергу и Пяйви Лайне.
Во время беседы с послами Данилов заявил, что в современном мире “кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже за ядерное оружие”.
Также он заявил, что именно сейчас мир находится в состоянии биологической войны.
“Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир”, — сказал он.
Данилов отметил важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.