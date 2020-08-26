Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что мир переживает биологическую войну, и призвал государства объединить усилия.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

В среду, 26 августа, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов продемонстрировал мощности Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины послам Швеции и Финляндии Тобиасу Тибергу и Пяйви Лайне.

Во время беседы с послами Данилов заявил, что в современном мире “кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже за ядерное оружие”.

Также он заявил, что именно сейчас мир находится в состоянии биологической войны.

“Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир”, — сказал он.

Данилов отметил важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.

Ранее Данилов заявлял, что в что в будущем между странами будут кибернетические войны и противостояния в космосе, и к этому стоит готовиться.

Позднее космическое управление Великобритании и космическое командование США обвинили Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия.