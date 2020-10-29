Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что решение некоторых органов государственной власти представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины”, – говорится в сообщении.

При этом, Данилов не уточнил, о каких решениях и органах государственной власти идет речь.