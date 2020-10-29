Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины”, – говорится в сообщении.
При этом, Данилов не уточнил, о каких решениях и органах государственной власти идет речь.
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