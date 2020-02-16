Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отправился в Иран для расследования крушения самолета МАУ Boeing 737-800 8 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

“Алексей Данилов в Иране почтил память украинцев, погибших 8 января с.г. в авиакатастрофе самолета Boeing-737-800 украинской компании “Международные авиалинии Украины”. Данилов вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Исламской Республике Иран Сергеем Бурдиляком возложили цветы на месте трагедии украинского самолета”, – говорится в сообщении.

Рабочий визит Алексея Данилова в Иран продлится до 17 февраля, он прибыл по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани. Целью визита называют обсуждение проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета.