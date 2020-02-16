Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
“Алексей Данилов в Иране почтил память украинцев, погибших 8 января с.г. в авиакатастрофе самолета Boeing-737-800 украинской компании “Международные авиалинии Украины”. Данилов вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Исламской Республике Иран Сергеем Бурдиляком возложили цветы на месте трагедии украинского самолета”, – говорится в сообщении.
Рабочий визит Алексея Данилова в Иран продлится до 17 февраля, он прибыл по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани. Целью визита называют обсуждение проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- 19 января в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с телами экипажа самолета Boeing-737.
- Впоследствии появилась информация, что иранская сторона настаивает на том, чтобы черные ящики сбитого под Тереганом самолета МАУ были расшифрованы в Иране.