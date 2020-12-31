Об этом сообщает издание Washington Post.

Отмечается, что американского лидера будут охранять агенты, которые обеспечивали его безопасность, когда он был вице-президентом.

Источники сообщают, что изменения инициировали соратники Байдена. Они опасаются, что некоторые нынешние агенты охраны политически связанные с действующим президентом Дональдом Трампом. Это может поставить под сомнение безопасность американского лидера.

Один из бывших руководителей Секретной службы рассказал, что изменения в составе агентов довольно предсказуемые и оправданные. Байдену будет удобнее работать рядом с людьми, которые уже его охраняли.