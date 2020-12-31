Об этом сообщает издание Washington Post.
Отмечается, что американского лидера будут охранять агенты, которые обеспечивали его безопасность, когда он был вице-президентом.
Источники сообщают, что изменения инициировали соратники Байдена. Они опасаются, что некоторые нынешние агенты охраны политически связанные с действующим президентом Дональдом Трампом. Это может поставить под сомнение безопасность американского лидера.
Один из бывших руководителей Секретной службы рассказал, что изменения в составе агентов довольно предсказуемые и оправданные. Байдену будет удобнее работать рядом с людьми, которые уже его охраняли.
- Вице-президент Майкл Пенс отказался пересматривать результаты президентских выборов, в которых победу одержал Джо Байден.
- Избранный президент Джо Байден после того, как Коллегия выборщиков подтвердила его победу на выборах, в своей речи заявил, что “верховенство закона, наша Конституция и воля народа восторжествовали” над попытками Дональда Трампа оспорить результаты.