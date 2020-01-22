Британские звезды реалити-шоу, а также Instagram-инфлюенсеры рассказали о том, что нередко получают непристойные предложения относительно секса за деньги от незнакомых мужчин.

Об этом пишет ВВС.

О том, кто и сколько предлагал им за секс с незнакомцем, звезды рассказали в эфире программы Виктории Дербишир на ВВС.

По словам знаменитых девушек, среди активных Instagram-пользователей тема секс-предложений не обсуждается. Либо они их принимают и сами стыдятся этого, либо это их не касается.

История Тайн-Лекси Кларсон

“Это элитная проституция. Страшно предположить. скольким красивым девушкам в “Инстаграме” приходят подобные непристойные предложения”, – сказала Тайн-Лекси Кларсон, известная участием в британском реалити-шоу “Остров любви”.

Когда девушке было 19 лет, ей поступило первое подобное предложение. За 26 тысяч долларов девушку приглашали поужинать с незнакомым ей мужчиной.

Второе предложение было уже после съемок в реалити. По электронной почте она получила письмо, в котором ей предлагали полететь в Дубаи и провести там пять ночей за 65 тысяч долларов. При этом, ей нельзя было обсуждать детали того, чем она, возможно, будет заниматься в ОАЭ. Если бы Кларсон согласилась, то обязана была бы подписать договор о неразглашении.

Девушка утверждает, что отказалась от такого предложения.

По ее словам, другие популярные девушки, которые, к примеру, принимают бесплатно вещи от популярных дорогих брендов, могут быть более уязвимыми для подобного рода предложений.

“Для кого-то это большие деньги, это суммы, которые могут изменить всю жизнь,” – добавила она.

История Роузи Уильямс

Участница третьего сезона реалити “Острова любви” Роузи Уильямс рассказала, что ей предлагали 130 тысяч долларов в год и оплату расходов на одежду и дорогие сумки за то, чтобы стать спутницей мужчины в Дубае.

Девушка показала сообщение, в котором мужчина, представлявшийся жителем Дубая, делал ей некое предложение. В сообщении было сказано, что мужчина предлагает ей “важную сделку”. Такими словами непристойные предложения называли довольно часто.

По словам Уильямс, она никогда не испытывала искушения согласиться, сколько бы денег ей ни предлагали.

Анонимная история Изабель

Также в редакцию поступило анонимное письмо якобы от участницы реалити по имени Изабель. По ее словам, после участия в реалити, ей начали поступать непристойные сообщения от мужчины, на 10 лет ее старше. Пока реакции не было, мужчина дарил девушке дорогие дизайнерские сумки.

“У него был фетиш – финансовое доминирование. Он получал сексуальное возбуждение от того, что тратил сотни фунтов на сумки для меня”, – объяснила Изабель.

В итоге, девушка начала с ним общаться. Они переписывались полтора года и договорились о личной встрече. Во время ужина, девушка рассказала своему собеседнику, что у нее есть долг в размере 6,5 тысяч долларов. Тот предложил заплатить в два раза больше за секс за одну ночь.

“Я чувствовала, что меня унизили, надо мной надругались, и одновременно злилась на себя”, – рассказала она, пояснив, что согласилась на такое предложение.

Но все же девушка считает, что такой секс – это не проституция, а некий формат отношений, ориентированный на взаимную выгоду.

Агент Роб Купер, работающий со знаменитостями, рассказал, что подобные предложения приходят и известным мужчинам.

“Крутой инфлюенсер или звезда реалити-шоу получает подобные предложения каждый день”, – убежден Купер.

Представитель компании Facebook, которой принадлежит Instagram, заявил, что предложения секса за деньги противоречат правилам соцсети, и пользователи, неоднократно нарушившие их, блокируются.