Об этом он заявил в комментарии “Буквам”.
По мнению Гео Лероса, ответный комментарий Ирины Аллахвердиевой больше похож на оправдание для Корниенко и Арахамии. Кроме того, видео – это никакой не монтаж.
“В таких ситуациях, как мне кажется, просто нужно извиниться, а не рассказывать про монтаж, это неуважение к избирателю”, – отметил нардеп.
По словам Гео Лероса, сексистский образ мышления присущ недалеким политикам.
“Уважение к женщине, ее профессиональным возможностям и способностям – это основополагающий принцип свободы и демократии. То, что мы часто слышим, это признак деградирующего общества, это откат к архаичным идеям прошлого”, – сказал нардеп.
Он отмечает, что в Украине у обычных людей нет неуважения к женщинам, и тому свидетельство – доверие к женщинам политикам.
“У нас женщины занимали самые высокие должности. А вот некоторым политикам нужно сложить мандат и не позорить страну, они сборище случайно выброшено мусора на берег. Это не больше, чем историческая ошибка”, – сказал Гео Лерос.
Напомним, глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой. Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – “баба рабочая, как корабельная сосна”. И “вообще красотка”.
В конце он подытожил: “Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет, выкурит все “айкосы”. Скажет: “Баба, да, баба, да .
- Корниенко, первым отреагировавший на публикацию видео, принес извинения от себя и от имени Давида Арахамии “за фривольные слова”. Но при этом отметил, что запись смонтирована, слова вырваны из контекста, и ничего из того, что звучало в разговоре, не имело отношения к Ирине Аллахвердиевой.
- Народный депутат от “Слуги народа” Ирина Аллахвердиева сообщила, что соратники по партии Александр Корниенко и Давид Арахамия поклялись, что на брифинге в Николаеве не говорили ничего из опубликованного в СМИ.
- Давид Арахамия заявил о том, что коллеге по фракции Ирине Аллахвердиевой все делают комплименты, а обнародованный диалог с главой партии “Слуга народа” Александром Корниенко является монтажом.