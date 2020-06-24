"Слуга народа" Гео Лерос заявил, что крайне негативно относится к словам своих коллег по фракции - Александра Корниенко и Давида Арахамии, которые во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.

Об этом он заявил в комментарии “Буквам”.

По мнению Гео Лероса, ответный комментарий Ирины Аллахвердиевой больше похож на оправдание для Корниенко и Арахамии. Кроме того, видео – это никакой не монтаж.

“В таких ситуациях, как мне кажется, просто нужно извиниться, а не рассказывать про монтаж, это неуважение к избирателю”, – отметил нардеп.

По словам Гео Лероса, сексистский образ мышления присущ недалеким политикам.

“Уважение к женщине, ее профессиональным возможностям и способностям – это основополагающий принцип свободы и демократии. То, что мы часто слышим, это признак деградирующего общества, это откат к архаичным идеям прошлого”, – сказал нардеп.

Он отмечает, что в Украине у обычных людей нет неуважения к женщинам, и тому свидетельство – доверие к женщинам политикам.

“У нас женщины занимали самые высокие должности. А вот некоторым политикам нужно сложить мандат и не позорить страну, они сборище случайно выброшено мусора на берег. Это не больше, чем историческая ошибка”, – сказал Гео Лерос.

Напомним, глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой. Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – “баба рабочая, как корабельная сосна”. И “вообще красотка”.

В конце он подытожил: “Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет, выкурит все “айкосы”. Скажет: “Баба, да, баба, да .

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=314375586267802