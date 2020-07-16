Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победитель праймериз в меры Киева от "Слуги народа" народный депутат Ирина Верещук симпатичнее участника праймериз нардепа Александра Дубинского.

Об этом Зеленский заявил во время объявления победителя праймериз.

“Я действительно поддержал решение партии “Слуга народа”, и я от себя симпатизирую этому выбору – Ирине Верещук. Поэтому у нас сегодня никто не будет спорить в партии “слуг народа”, – сказал Зеленский.

Президент отметил, что на внутрипартийных праймериз Ирина Верещук получила максимальные три балла и будет лучшим кандидатом в главы столицы.

“Сегодня все три балла получила Ирина Верещук, которая будет наилучшим, самым умным (я в этом уже уверен, потому что мы видели разных кандидатов), симпатичным кандидатом”, – заявил Зеленский.

Глава партии “Слуга народа” Александра Корниенко сразу же попросил Президента быть осторожнее с высказываниями о внешности Верещук.

“Чего? Что она симпатичнее Дубинского? Это не сексизм, я говорю правду”, – ответил Зеленский на реплику Корниенко, что Президента могут обвинить в сексизме.