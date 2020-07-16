Об этом Зеленский заявил во время объявления победителя праймериз.
“Я действительно поддержал решение партии “Слуга народа”, и я от себя симпатизирую этому выбору – Ирине Верещук. Поэтому у нас сегодня никто не будет спорить в партии “слуг народа”, – сказал Зеленский.
Президент отметил, что на внутрипартийных праймериз Ирина Верещук получила максимальные три балла и будет лучшим кандидатом в главы столицы.
“Сегодня все три балла получила Ирина Верещук, которая будет наилучшим, самым умным (я в этом уже уверен, потому что мы видели разных кандидатов), симпатичным кандидатом”, – заявил Зеленский.
Глава партии “Слуга народа” Александра Корниенко сразу же попросил Президента быть осторожнее с высказываниями о внешности Верещук.
“Чего? Что она симпатичнее Дубинского? Это не сексизм, я говорю правду”, – ответил Зеленский на реплику Корниенко, что Президента могут обвинить в сексизме.
- Напомним, народный депутат от “Слуги народа” Ирина Аллахвердиева сообщила, что соратники по партии Александр Корниенко и Давид Арахамия поклялись, что на брифинге в Николаеве не говорили ничего из опубликованного в СМИ.
- Директор Института массовой информации (ИМИ) Оксана Романюк заявила, что публикация народного депутата Ирины Аллахвердиевой в ответ на сексистские высказывания лидеров “Слуги народа”, выглядит как оправдание для них.
- 24 июня Корниенко заявил, что назвал “корабельной сосной” не коллегу по Раде Ирину Аллахвердиеву, а николаевского политика Татьяну Домбровскую. Она якобы претендует на выдвижение в мэры города от президентской партии.
- Нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос и нардеп от “Евросолидарности” Ирина Геращенко раскритиковали коллег по парламенту за сексистские реплики.
- Украинцы призывают Корниенко и Арахамию уйти в отставку.