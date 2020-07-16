Об этом Зеленский заявил во время объявления победителя праймериз.

“Я действительно поддержал решение партии “Слуга народа”, и я от себя симпатизирую этому выбору – Ирине Верещук. Поэтому у нас сегодня никто не будет спорить в партии “слуг народа”, – сказал Зеленский.

Президент отметил, что на внутрипартийных праймериз Ирина Верещук получила максимальные три балла и будет лучшим кандидатом в главы столицы.

“Сегодня все три балла получила Ирина Верещук, которая будет наилучшим, самым умным (я в этом уже уверен, потому что мы видели разных кандидатов), симпатичным кандидатом”, – заявил Зеленский.

Глава партии “Слуга народа” Александра Корниенко сразу же попросил Президента быть осторожнее с высказываниями о внешности Верещук.

“Чего? Что она симпатичнее Дубинского? Это не сексизм, я говорю правду”, – ответил Зеленский на реплику Корниенко, что Президента могут обвинить в сексизме.