Кабинет Министров определил два способа проверки соблюдения самоизоляции: с помощью уполномоченных лиц или же через мобильное приложение.

Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Человек может выбрать один из двух вариантов контроля за самоизоляцией: уполномоченными органами или через мобильное приложение с момента авторизации.

Если украинец выбирает вариант контроля самоизоляции через мобильное приложение, то необходимо будет делать селфи в указанное время.

После этого будут проверять соответствие селфи эталонному фото, сделанному во время установки приложения, а также геолокации мобильного телефона в момент фотографирования.

Время от времени человек будет получать push-сообщение, после чего в течение 15 минут через приложение нужно будет сделать селфи.

Если по какой-то причине у человека будут проблемы с геолокацией или фото, или же если у него не будет связи с приложением, то в органы полиции автоматически направят уведомление о нарушении самоизоляции.

“Отправка сообщения является основанием для дальнейшего осуществления органами Национальной полиции, Национальной гвардии контроля за соблюдением обязательства самоизоляции. Отправка сообщения в органы Национальной полиции не может быть отдельным основанием для привлечения лица к административной ответственности за нарушение правил карантина”, – указано в постановлении.

При этом, факт получения правоохранителями сообщения о нарушении условий самоизоляции не является основанием для привлечения человека к административной ответственности.

Однако правоохранители обязаны выехать по месту жительства и проверить соблюдение человеком карантина.

Если нарушение самоизоляции будет подтверждено, то они составят админпротокол.