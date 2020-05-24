Covid-19 Украина

обновлено 24.05.2020 в 19:02

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Село на Закарпатье закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

В Закарпатской области из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли село Ворочево в Перечинском районе.

Воскресенье, 24 мая 2020, 20:03

Об этом сообщили в Закарпатской ОГА.

“У 28 жителей села Ворочево Перечинского района подтвержден COVID-19”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшнем заседании комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации приняли решение об установлении карантинной зоны и обустройстве контрольно-пропускного пункта на въезде и выезде из села Ворочево.

Село находится в пригороде райцентра Перечин, поэтому тем жителям села, которые работают в учреждениях здравоохранения, учреждениях, организациях, других объектах критической инфраструктуры выдадут специальные пропуска для перемещения через КПП.

Также запланирована дезинфекция в жилых, производственных, учебных, санитарно-бытовых и других помещениях, а также дорог, тротуаров, придомовых и других территорий.

Кроме того, главному управлению Национальной полиции в Закарпатской области поручено обеспечить контроль за режимом самоизоляции и карантинными мероприятиями на территории Перечинской объединенной территориальной общины.

  • В Украине зафиксировано 20 986 случаев коронавирусной болезни COVID-19: из них 617 летальных, 7 108 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 406 новых случаев.
Теги: Коронавирус, Закарпатская область, карантин

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